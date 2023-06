[VIDEO EDITORIAL] Sanlibo’t isang laslas mula sa ‘Eat Bulaga’ at Tito, Vic, and Joey

Sanlibo’t isang tuwa.

‘Yan daw ang ligayang dulot ng Eat Bulaga sa loob ng higit sa 43 taon sa ilalim ng mga TV station na RPN9 at GMA7.

Mabuti pang tawagin na rin nating sanlibo’t isang LASLAS.

Sanlibo’t isang laslas sa psyche ng kabataang manonood ang mga gumigiling na babaeng kakarampot ang saplot habang lalo pang sinesemento ang loyalty ng viewers gamit ang giveaways at papremyo.

43 taon din itong toilet humor, panlalait sa may kapansanan, sa bakla, sa pangit, at sa kababaihan, to name a few.

Dahil household name at walang sintaas ang ratings, hindi matatawaran ang ambag sa dumbing down ng mga Pilipino at pagsayad ng standards natin bilang isang bansa sa kung ano ang “entertainment.”

Panahon nang pag-usapan ang pamana na misogyny, sexism, toilet humor, at pambobobo ng pinakasikat na trio sa Philippine entertainment. Panahon na ring pag-usapan kung papaano hinuhubog ng telebisyon, at ngayon ng internet, ang values natin bilang isang bayan.

Ngayong aampunin na ng TV5 sina TVJ, ito ang pagkakataon ng mga manonood na sabihing, “We deserve better.” – Rappler.com