In This Economy: Agrikultural na bansa ba ang Pilipinas?

MANILA, Philippines – Marami ang naniniwala sa ideyang agrikultural na bansa ang Pilipinas. Ito rin ang itinuturo sa mga eskuwelahan. Pero gaano ito katotoo?

Sa episode na ito ng In This Economy, samahan si JC Punongbayan, resident economist ng Rappler, sa pagtingin sa mga datos na konektado sa gross domestic product (GDP) at employment ng bansa at sa pagiging agrikultural nito.

Ang In This Economy ay serye ng Rappler na tumatalakay ng fast facts hinggil sa ekonomiya ng Pilipinas, pati ng iba’t ibang economic issues sa balita. Mapapanood ang bagong episode tuwing Lunes, 8 pm.

Si Punongbayan ay isang assistant professor sa University of the Philippines School of Economics. – Rappler.com