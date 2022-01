HINDI TOTOO: Si Marcos Jr. ang may-akda ng Philippine Baselines Law

Buod

Ang sabi-sabi: Si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang may-akda ng Republic Act No. 9522 o ang Philippine Baselines Law.

Si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang may-akda ng Republic Act No. 9522 o ang Philippine Baselines Law. Hatol: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang pangunahing may-akda nito sa Kongreso ay ang dating mambabatas na si Antonio Cuenco. Nanatiling nakabinbin sa komite ang bersyon ni Marcos ng batas na ito.

Ang pangunahing may-akda nito sa Kongreso ay ang dating mambabatas na si Antonio Cuenco. Nanatiling nakabinbin sa komite ang bersyon ni Marcos ng batas na ito. Bakit kailangang i-fact-check: Ikinakalat itong sabi-sabi ng ilang mga pages sa Facebook.

Mga detalye

Sa isang editoryal na inilathala ng Manila Bulletin na pinamagatang “Who is Bongbong Marcos (Sino si Bongbong Marcos)?” sinabi ni Anne Mae Lamentillo, tagapangulo ng komite ng “Build, Build, Build,” na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang may-akda ng Republic Act (RA) No. 9522 o ang Philippine Baselines Law.

Nakikita sa naitalang naunang bersyon ng editoryal itong linya: “As legislator, one of the most important pieces of legislation that BBM authored is the Philippine Archipelagic Baselines Law (R.A. 9522), which defines what constitutes the Philippine territorial sea.”

(Bilang mambabatas, isa sa mga pinakamahalagang batas na iniakda ni BBM ay ang Philippine Archipelagic Baselines Law na tumutukoy sa saklaw ng pangkaragatang teritoryo ng Filipinas.)

Sa kasalukuyan, pinalitan na ito upang sabihin na bahagi lamang si Marcos sa paggawa ng batas na ito, ngunit hindi binanggit ang partikular na papel niya sa paggawa nito.

Gayunpaman, kumalat ang ilang mga post sa Facebook na naglalaman ng naunang pahayag.

Hindi ito totoo.

Ang RA 9522 ay mula sa Senate Bill No. 2699 at sa House Bill No. 3216 noong ika-14 na Kongreso. Nilagdaan ito ng dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Marso 10, 2009.

Ayon sa tala ng Kongreso, ang pangunahing may-akda ng HB 3216 ay si Antonio Cuenco. Idinagdag din si Raul del Mar at Neptali Gonzales II sa mga may-akda nito.

Sa Senado naman, kabilang sa mga nagpanukala nito sina Antonio Trillanes IV, Aquilino Pimentel Jr., Edgardo Angara, Rodolfo Biazon, Juan Ponce Enrile, at Miriam Defensor Santiago. Si Santiago ang sponsor nito.

Si Marcos, na nagsilbi noon bilang kinatawan ng pangalawang distrito ng Ilocos Norte, ay kabilang lamang sa mga miyembro ng House bicameral conference committee para sa batas na ito. Ang komite na ito ay kinabibilangan ng mga miyembro ng Kongreso at Senado at ito ang nagsasaayos ng mga pagkakaiba o mga hindi pagkakasundo sa mga probisyon sa bill.

Mayroong inihain si Marcos na sarili niyang bersyon ng batas na ito, ngunit nanatili itong nakabinbin sa House committee on foreign affairs. (BASAHIN: Highlights: Bongbong Marcos as legislator)

May finact-check din ang Rappler noon na maling sabi-sabi na si Marcos ang nagpanukala ng batas para sa National ID system. – Loreben Tuquero/Rappler.com

