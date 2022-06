HINDI TOTOO: Namayapa na si Kris Aquino

Buhay ang sikat na TV host at aktres. Ngayong Huwebes, Hunyo 30, nagbigay ng pahayag si Aquino sa Instagram tungkol sa kanyang kalusugan.

Buod

Ang sabi-sabi: Bangkay na nang dumating si Kris Aquino sa Pilipinas mula sa kanyang pagpapagamot sa Estados Unidos.

Bangkay na nang dumating si Kris Aquino sa Pilipinas mula sa kanyang pagpapagamot sa Estados Unidos. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Buhay ang sikat na TV host at aktres. Ngayong Huwebes, Hunyo 30, nagbigay ng pahayag si Aquino sa Instagram tungkol sa kanyang kalusugan.

Buhay ang sikat na TV host at aktres. Ngayong Huwebes, Hunyo 30, nagbigay ng pahayag si Aquino sa Instagram tungkol sa kanyang kalusugan. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, umabot na sa 109,700 views ang naturang kasinungalingan sa YouTube. Tinanggal din ng nagpaskil ang kakayahang magkomento ng mga user sa ilalim ng nasabing video, kung kaya’t lalong hindi maitama ang malisyoso nitong anunsiyo.

Mga detalye

Ngayong Hunyo, nag-viral sa YouTube ang isang video na may titulong, “Just in: Bangkay Ni Kris Aquino Dumating Na Sa Pinas | Kris Aquino Pumanaw Na | Kris Aquino Update!”

Ayon sa nagpaskil, “Hindi alam ng karamihan na talaga namang pumanaw na nga ang sikat na TV host-actress, at may balita na nga na nakalapag na sa NAIA (Ninoy Aquino International Airport) ang kanyang bangkay para dito mismo sa Pilipinas ilibing ito. Panigurado, kasama ito sa kanyang mga magulang na si Ninoy at Corazon Aquino.”

Kasinungalingan ito.

Buhay si Kris Aquino. Ngayong Huwebes, Hunyo 30, nagbigay ng pahayag ang TV host at aktres sa kanyang opisyal na account sa Instagram tungkol sa kanyang kalusugan. Sa lakip na video, makikita si Aquino na nagpapatingin sa ospital.

Aniya, “This isn’t a permanent goodbye (hindi ito permanenteng paalam), ibalato nyo na lang hanggang malagpasan namin itong matinding pagsubok.”

Sa ngayon, ipinagagamot ni Aquino ang kanyang autoimmune disease sa Estados Unidos matapos niyang gumaling sa COVID-19. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com.