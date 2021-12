KULANG SA KONTEKSTO: Ang MRT-7 ay bahagi ng Build, Build, Build program

Noong 2001 pa lamang ay naisumite na sa Department of Transportation and Communications ang panukalang konstruksiyon ng MRT-7

Buod

Ang sabi-sabi: Sa isang Facebook post na nagpapakita ng bidyo ng ginagawang Metro Rail Transit Line 7 (MRT-7), iniuugnay ang nasabing proyekto sa Build, Build, Build program ng administrasyong Duterte.

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Noong 2001 pa lamang ay naisumite na sa Department of Transportation and Communications (DOTC) ang panukalang konstruksiyon ng MRT-7. Sa pangunguna ng dating pangulong Benigno Aquino III, ginanap ang groundbreaking ceremony ng proyekto noong 2016, bago pa maluklok sa pagkapresidente si Rodrigo Duterte.

Noong 2001 pa lamang ay naisumite na sa Department of Transportation and Communications (DOTC) ang panukalang konstruksiyon ng MRT-7. Sa pangunguna ng dating pangulong Benigno Aquino III, ginanap ang groundbreaking ceremony ng proyekto noong 2016, bago pa maluklok sa pagkapresidente si Rodrigo Duterte.

Mga detalye

Isang post sa Facebook page na “ELtvShow” ang nagpapakita ng bidyo ng ginagawang Metro Rail Transit Line 7 (MRT-7), at iniuugnay ito sa Build, Build, Build program ng administrasyong Duterte.

Mapapanood sa naturang post ang halos apat na minutong kuha ng mga natapos nang bahagi ng proyekto, gaya ng riles na siyang magiging daanan ng mga tren ng MRT-7.

Sa caption ng bidyo, ginamit ang hashtag na “#BUILDBUILDBUILD,” pahiwatig ng post na ang proyektong MRT-7 ay parte ng Build, Build, Build program na sinimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

“DRAWING NOON, TINATAYO NA NGAYON! Totoo Na Ito Hindi Na Drawing! MRT 7 NORTH AVE. UPDATE #MRT7 #DPWH #DOTR #BUILDBUILDBUILD,” ang buong pahayag sa caption ng nasabing Facebook post.

Simula nang i-post ang bidyo noong Nobyembre 2 hanggang sa isulat itong fact check, umani na ito ng 110,000 reactions, 3,100 comments, at 19,300 shares.

Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Totoong ang proyektong MRT-7 ay itinuturing nang flagship project ng Build, Build, Build program.

Ang hindi nabanggit sa Facebook post ay ang katotohanang ang MRT-7 ay proyekto pa ng administrasyon ni dating pangulong Benigno Aquino III, at ito ay inaasahan lamang na makukumpleto sa ilalim ng administrasyong Duterte. Sa katunayan, ang MRT-7 ay orihinal na bahagi ng Public-Private Partnership (PPP) program na ipinatupad ni Aquino.

Bago pa ito maging proyekto ng administrasyong Aquino, ang panukalang konstruksiyon ng MRT-7 ay naisumite na sa Department of Transportation and Communications (DOTC) taong 2001 pa lamang, at ang kasunduan ay nalagdaan naman noong 2008 – panahon ni pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Naantala ang konstruksiyon ng proyekto dahil sa pagpapalit ng mga namumuno, pinansiyal na pangangailangan ng bansa, at sa kontrobersiya tungkol sa lugar na pagtatayuan ng common station.

Noong Abril 20, 2016, pinangunahan ni Aquino ang groundbreaking ceremony ng proyekto sa Quezon Memorial Circle.

Ang proyektong MRT-7 na nagkakahalagang P68.2 bilyon ay binubuo ng 22 kilometrong riles na magdurugtong sa North Avenue, Quezon City, at San Jose del Monte, Bulacan. Inaasahan ang pagsisimula ng operasyon nito sa Abril 2022. – Angelo Justin Barraca/Rappler.com

Si Angelo Justin Barraca ay isang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.