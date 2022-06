HINDI TOTOO: Itataas ang national minimum wage sa P750

Buod

Ang sabi-sabi: Itataas na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa P750 ang minimum wage sa buong bansa.

Itataas na ni Pangulong Rodrigo Duterte sa P750 ang minimum wage sa buong bansa. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ilang taon nang ihinahain ng ilang progresibong grupo ang naturang pagtaas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito pinagtutuunan ng pansin ng Pangulo.

Ilang taon nang ihinahain ng ilang progresibong grupo ang naturang pagtaas, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito pinagtutuunan ng pansin ng Pangulo. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isinulat ang fact check na ito, umabot na sa 156,199 views, 3,700 likes, at 393 comments ang naturang kasinungalingan.

Mga detalye

Ipinapakalat ngayon ng isang YouTube video ang sabi-sabi na itataas na umano ni Pangulong Duterte ang national minimum wage sa P750.

Ayon sa post: “Gagawin muna ni Pangulong Duterte na pirmahan ang P750 na arawang sahod sa mga manggagawa sa buong bansa. Minamadali na nga ni Pangulong Duterte ang regional wage board upang agarang trabahuhin ang gusto niyang ipanukala sa buong Pilipinas.”

Nang isinulat ang fact check na ito, umani na ang naturang YouTube video ng 156,199 views, 3,700 likes, at 393 comments.

Hindi totoong itataas ni Pangulong Duterte ang minimum wage sa P750.

Noong 2018, inihain ng Makabayan bloc ang House Bill No. 7787 o ang national minimum wage bill, na naglalayong itaas ang arawang sahod sa P750. Sa taon din na iyon, tumugon ang Malacañang na “imposible,” batay umano sa batas, ang hiling ng mga labor group.

Ngayong Mayo 2022, bagama’t dinagdagan ng bahagya ang sahod sa Metro Manila ng P33, habang P55 at P110 naman ang idinagdag sa Western Visayas, iginiit ng mga progresibong grupo ang pagpasa sa P750 national minimum wage sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilihin. (BASAHIN: Wage hike like ‘crumbs’: Labor groups again push for national minimum wage) – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.