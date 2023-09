FACT CHECK: Walang $300 duodecillion na ‘Marcos account’ sa World Bank, IMF

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Ang sabi-sabi: Mayroong trust deposits ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa “siyam na World Bank at pitong International Monetary Fund” na nagkakahalaga ng $300 duodecillion.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang naturang YouTube video na naglalaman ng sabi-sabi ay umani na ng 32,922 views at 2,200 likes. Ini-upload ito noong Setyembre 13 ng isang channel na kilala sa pagpapalabas ng mga mali at kaduda-dudang impormasyon.

Habang panandalian lamang na ipinakita sa video ang isang sertipiko ng umano’y Marcos account, ipinapahiwatig ng pamagat ng video na naglakbay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore kamakailan upang kunin ang nakatagong yaman ng pamilya.

Ang katotohanan: Walang $300 duodecillion na halaga ng trust deposits ang nakalagak sa World Bank o IMF. Dati nang pinabulaanan ng Rappler ang mga kaduda-dudang detalye sa ipinakitang sertipiko sa video.

Mga kaduda-dudang tanda: Hindi tugma ang mga pangalang nakalista sa sertipiko at mga historikal na talaan. Kabilang na rito ang isang T. Page Nelson, dating director ng international gold and foreign exchange operations ng US Treasury Department, na nagretiro noon pang 1974 ngunit pinangalanan sa sertipikong may petsang Oktubre 4, 1976.

Hindi rin naging pinuno o humawak ng kahit anong tungkulin ang yumaong Queen Elizabeth II sa European group ng Trilateral Commission. Ayon sa samahan, si Georges Berthoin ang naging pinuno ng grupo mula 1976 hanggang 1992 at si François Duchene ang deputy chairman noong 1974 hanggang 1976.

Taong 1982 naman naupo bilang vice chairman ng US Federal Reserve si Preston Martin. Si Stephen Gardner ang nanunungkulang vice chairman sa sinasabing petsa kung kailan pinirmahan ang dokumento.

Ang binabanggit na “legal proponent project” sa sertipiko ay hindi makikita sa Artikulo 55, 57, at 63 ng United Nations Charter. Dagdag pa rito, ayon sa mga pagtatantiya, nasa $82.6 trilyon lamang ang kabuuang halaga ng pera sa mundo. Walang ulat o tala na umabot sa $300 duocedillion ang halaga ng pera sa buong mundo.

World Bank at IMF: Hindi isang ordinaryong bangko ang World Bank at ang transakyon nito ay sa mga bansa o gobyerno, hindi mga indibidwal. Pinabulaanan na rin ng Rappler ang sabi-sabing mayroong Marcos offshore accounts sa World Bank.

Samantala, ang pondong hawak ng IMF ay nagmumula sa mga miyembrong bansa, hindi mga indibidwal, pangunahin sa pamamagitan ng kanilang pagbabayad ng mga quota.

Layunin sa Singapore: Liban sa kaduda-dudang sertipiko, nilalaman ng video ang talumpati ni Marcos noong Setyembre 13 nang dumalo siya sa 10th Asia Summit sa Singapore. Walang kinalaman sa umano’y trust deposit ang kanyang naging talumpati.

Sa isang panayam, ibinahagi ni Marcos ang pagsisikap ng kanyang administrasyon na mapabuti ang buhay ng mga Pilipino at sinabing layunin ng kanyang pagbisita ang hikayatin ang mga lider na mamuhunan sa Pilipinas. Kasabay ng pagdalo sa summit, nanatili rin ang Pangulo sa Singapore upang manood ng Formula One Singapore Grand Prix 2023 sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong.

Hindi bago: Dati nang naglabas ng fact-check ang Rappler ukol sa kaparehong sertipikong ipinakita sa video. Pinalitan lamang ang lugar na pagkukunan umano ng kayamanan.

May ilang nailabas nang fact-check ang Rappler tungkol sa kayamanan ng mga Marcos:

– Kyle Marcelino/Rappler.com

Kyle Marcelino is a graduate of Rappler’s fact-checking mentorship program. This fact check was reviewed by a member of Rappler’s research team and a senior editor. Learn more about Rappler’s fact-checking mentorship program here.

Keep us aware of suspicious Facebook pages, groups, accounts, websites, articles, or photos in your network by contacting us at factcheck@rappler.com. Let us battle disinformation one Fact Check at a time.