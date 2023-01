FACT CHECK: Kaduda-duda ang ‘Marcos account’ sa Switzerland

Ang sabi-sabi: Pasalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa kanyang Switzerland trip ang umano’y Marcos account na nakatago roon na nagkakahalagang $300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.

Nakalagay sa thumbnail ng video na pinamagatang “KAKAPASOK LANG GOODNEWS! HETO na ang PASALUBONG ni PRES MARCOS GALING SWITZERLAND FPRRD SUMALUDO!” ang tekstong “WOW! SWISS ACCOUNT NI PBBM NAKUHA NA!”

Ipinakita rin sa gitna ng video ang isang dokumentong patunay ng pagkakaroon ng $300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 sa “siyam na World Bank at pitong International Monetary Fund.”

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Walang katapusan ang pagpapalaganap ng mga sabi-sabi hinggil sa mga umano’y nakalululang ginto at yaman ng mga Marcos.

Ang katotohanan: Kaduda-duda ang katotohanan ng dokumentong ipinakita sa video. Ang nasabing dokumento ay pinirmahan noong Oktubre 4, 1976. Pinirmahan umano ito ni Preston Martin na sinasabing Vice Chairman ng US Federal Reserve.

Marso 1982 nang simulang maupo si Martin bilang vice chairman ng nasabing institusyon. Si Stephen Gardner ang nakaupong vice chairman nito sa sinasabing petsa kung kailan pinirmahan ang dokumento.

Ang naiuwi mula sa Switzerland: Tanging ang mga pangako ng mga bagong investments at suporta mula sa iba’t ibang mga negosyante at pinuno ng bansa – kabilang ang mga payo hinggil sa Maharlika Wealth Fund – ang naiuwi ng Pangulo mula sa kanyang trip sa Davos, Switzerland nitong Enero.

Sa kanyang arrival speech sinabi niya: “The business meetings held promise new investments in many of our economic sectors including mining and processing, digital solutions, logistics, telecommunications, and renewable fuel, amongst others, and will enable our companies to participate deeper in global value chains.”

Walang binanggit na eksaktong halaga ng investment pledge si Marcos ngayon, kaiba sa kanyang mga nagdaang mga biyahe. – Ailla Dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.