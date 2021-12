HINDI TOTOO: Mga larawan ng pagtulong ni Bongbong Marcos pagkatapos ng kalamidad

Buod

Ipinapakita ng mga larawan sa isang graphic ang umano’y pagtulong ng dating senador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga biktima ng mga kalamidad. Marka: HINDI TOTOO

Ang katotohanan: Ang ipinapakita ng dalawang larawan ay hindi akma sa nakasaad na kalamidad, kagaya ng umano’y pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Ondoy noong 2009 at Bagyong Glenda noong 2014.

Bakit kailangang i-fact-check: Nakita ang larawan na kumakalat sa maraming post sa Facebook ngayong Disyembre.

Mga detalye

Sa isang graphic na kumakalat sa Facebook ngayong Disyembre, may ilang larawan na ipinapakita ang sinasabing pagtulong ng dating senador at ngayon ay tumatakbo sa pagkapangulo na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. pagkatapos ng ilang mga kalamidad na naganap noong mga taong 2009 hanggang 2021.

Ilan sa mga post na kasama ang larawan ay makikita sa mga Facebook page na “Marcos Latta,” kung saan ang post ay mayroon nang mga 4,000 na reaksiyon, 275 na komento, at 1,700 na share nang isinulat ang fact-check. Makikita rin ito sa “Kilusang Bongbong Marcos,” kung saan ang post ay mayroon nang mga 2,300 na reaksiyon, 125 na komento, at 819 na share nang isinulat ang fact-check. Bukod dito, ipinost din ang larawan sa “Mr.Ram Tv” at mayroon na itong 746 na reaksiyon, 26 na komento, at 112 na share nang isinulat ang fact-check.

Ilan sa mga larawan sa graphic ng sinasabing pagtulong ni Marcos ay hindi akma sa nakasaad na pangyayari.

Ipinapakita ng isa sa siyam na larawan na may kayakap si Marcos na isang nakatatandang babae at sinabi na ipinapakita nito ang pagtulong para sa Bagyong Ondoy na tumama sa bansa noong Setyembre 2009, ngunit hindi nito ipinapakita ang naganap noong panahon na iyon. Mismong sa website ni Marcos makikita na ang larawan ay tumutukoy sa pangyayari noong Disyembre 2009, noong ika-49 na Foundation Day Celebration ng Barangay Tatalon sa Quezon City.

Ang isa pang larawan, na ipinakitang may inaabutan si Marcos na nakatatandang babae at sinabi na tulong ito pagkatapos ng Bagyong Glenda na tumama sa bansa noong Hulyo 2014, ay hindi rin nagpapakita ng naganap noong mga panahong iyon. Sa halip, makikita sa post noong Disyembre 21, 2015 sa opisyal na Twitter account ni Marcos ang nasabing larawan. Ito ang sabi sa Twitter post: “Pagbibigayan ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Huwag nating kaligtaan ang ating mga kababayang nangangailangan.”

May sinulat din noong Disyembre 23 na fact check ng kumalat na larawan ang FactRakers, isang inisyatiba sa fact-checking ng mga journalism major sa University of the Philippines – Diliman.

Marami nang fact-check ang nagawa ng Rappler tungkol kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. pati na rin sa mga nagawa niya at sa kampanya niya. Kamakailan lamang, nafact-check ng Rappler ang pangkalahatang pahayag na hindi ibinabalita ng midya ang kampanya ni Marcos sa pagkapangulo. – Percival Bueser/Rappler.com

Si Percival Bueser ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.