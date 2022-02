HINDI TOTOO: Madidiskalipika si Robredo dahil sa pag-endoso ni Cher

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi na pahihintulutang tumakbo sa pagkapangulo si Bise Presidente Leni Robredo dahil umano sa pag-endoso sa kanya ng Amerikanong pop icon na si Cher noong Pebrero 16.

Hindi na pahihintulutang tumakbo sa pagkapangulo si Bise Presidente Leni Robredo dahil umano sa pag-endoso sa kanya ng Amerikanong pop icon na si Cher noong Pebrero 16. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang inilabas na anunsiyo ang Commission on Elections patungkol sa umano’y diskalipikasyon ng kandidato sa pagkapangulo na si Bise Presidente Leni Robredo.

Walang inilabas na anunsiyo ang Commission on Elections patungkol sa umano’y diskalipikasyon ng kandidato sa pagkapangulo na si Bise Presidente Leni Robredo. Bakit kailangan i-fact-check: Nang i-fact-check ito, mayroon nang 161,330 na views, 4,100 likes, at 722 na komento ang bidyo ng sabi-sabing ito na ini-upload ng YouTube channel na “Showbiz Chika-Doro.” Mayroong 169,000 na subscribers ang nasabing channel.

Mga detalye

Isang bidyo na inilabas ng YouTube channel na “Showbiz Chika-Doro” ang nagsasabing maaaring madiskalipika sa presidential race si Bise Presidente Leni Robredo matapos itong iendoso ng music icon na si Cher sa kanyang Twitter account noong Pebrero 16.

Ayon sa bidyo, nilabag daw ni Robredo ang Section 81 ng Omnibus Election Code o ang pagtanggap ng suporta mula sa dayuhan.

Kaakibat ng sabi-sabing diskalipikasyon, ibinahagi rin sa bidyo ang dating kasong isinampa ni Nelly Favis-Villafuerte, ang kandidatong natalo ni Robredo sa pagkakongresista ng 3rd District ng Camarines Sur noong 2013.

Hindi totoo ang sabi-sabi sa YouTube bidyo ng “Showbiz Chika-Doro.”

Ang nasabing tweet ng music icon na si Cher ay pahayag ng pagsuporta sa mga isyung ipinaglalaban ng kababaihan at sa kakayahan ng babae na mamuno.

Dagdag pa rito, bago ang nag-trending na tweet ni Cher ay binanggit ng music icon na hindi niya kilala si “Leni.”

Ang nabanggit sa bidyo na Section 81 ng Omnibus Election Code ay nagsasabing, “It shall be unlawful for any foreigner, whether judicial or natural person, to aid any candidate or political party, directly or indirectly, or take part in or influence in any manner any election, or to contribute or make any expenditure in connection with any election campaign or partisan political activity.”

(Ipinagbabawal ang dayuhan, mula man sa isang organisasiyon o indibidwal, na magbigay sa kahit na sinong kandidato o partidong pampulitika nang direkta o hindi direkta; pagsali o pag-impluwensiya sa kahit anong paraan sa anumang eleksiyon; mag-ambag o gumastos kaugnay sa alinmang kampanya ng anumang halalan o miyembro sa isang aktibidad na pampulitika.)

Hindi nilabag ni Robredo ang seksiyong ito.

Ang tweet ng music icon ay sumikat sa Twitter at naibalita rin sa iba’t ibang news outlet. (BASAHIN: Cher on Leni Robredo: ‘Let women do it’)

Bukod dito, wala ring inilabas na pahayag ang Comelec patungkol sa umano’y diskalipikasyon ni Robredo. – Joana de Guzman/Rappler.com

Si Joana de Guzman ay isang Rappler intern. Ang fact-check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Basahin ito para sa karagdagang detalye tungkol sa internship program ng Rappler.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.