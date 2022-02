HINDI TOTOO: Tinipid sa materyales ang programang pabahay ni Robredo

Buod

Ang sabi-sabi: Tinipid sa materyales ang mga bahay na ginawa sa Angat Buhay Village ni Bise Presidente Leni Robredo.

Tinipid sa materyales ang mga bahay na ginawa sa Angat Buhay Village ni Bise Presidente Leni Robredo. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sinabi ni Robredo na mock-up house ang ilan sa mga unang itinayo sa BAHAYanihan Housing Project sa Guinobatan, Albay. Makikita sa news reports ng mga lehitimong pahayagan ang totoong itsura ng mga bahay na ginawa sa ilalim ng housing program ni Robredo.

Sinabi ni Robredo na mock-up house ang ilan sa mga unang itinayo sa BAHAYanihan Housing Project sa Guinobatan, Albay. Makikita sa news reports ng mga lehitimong pahayagan ang totoong itsura ng mga bahay na ginawa sa ilalim ng housing program ni Robredo. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 104,600 reactions, 6,060 comments, at 1,900,000 views ang video sa TikTok.

Mga detalye

Isang post noong Disyembre 21, 2021, ng TikTok user na si “@tsareiteecharity” ang nagpapakita ng umano’y isang bahay mula sa Angat Buhay Village na programa ni Bise Presidente Leni Robredo.

Sinabi ng lalaki sa TikTok video na iba ang kinalabasan ng housing project ni Robredo kumpara sa mga ipinakitang architectural design.

Sinabi sa video ang linyang, “Yung design ng pabahay na ‘to ay talagang pangmalakasan…Pero nung ginawa na itong pabahay ni Leni Robredo, dito na po ako natawa dahil sa naging resulta.”



Inihalinlintulad ng lalaki sa TikTok video ang bahay sa mga online shopping app kung saan kadalasan nagaganap ang “expectation vs. reality” tuwing hindi maganda ang natatanggap na produkto ng namimili kumpara sa nakita nitong larawan sa shopping app.

Itinuro din ng lalaki sa video ang paggamit ng pintuan ng palikuran sa bahay na ipinakita, pati na rin ang kakulangan sa bubong na bahay.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 104,600 reactions, 6,060 comments, at 1,900,000 views ang video sa TikTok.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang architectural design na ipinakita sa TikTok video ay mula sa isang accomplishment report ng United Architects of the Philippines (UAP) Daraga-Cagsawa Chapter na siyang supervisor ng BAHAYanihan Housing Project sa Guinobatan, Albay.

Sinabi ni Bise Presidente Leni Robredo sa isang Facebook post na ang mga kumakalat na larawan ay mock-up houses na itinayo upang maging basehan ng magiging sukat ng mga aktuwal na bahay para sa proyekto.

Sa isang report ng weekly newspaper na Opinyon Bicol, ipinakita ang mga natapos na bahay sa Angat Buhay Village sa Guinobatan na site ng BAHAYanihan housing project ni Robredo.

Ang BAHAYanihan project ng Office of the Vice President ay ginawa para sa mga naapektuhan ng bagyong Rolly at Ulysses na humagupit sa rehiyon ng Bicol noong Nobyembre 2020. Ang housing project ay pinondohan gamit ang donasyon mula sa grupong Kaya Natin! Movement for Good Governance and Ethical Leadership.

Si Robredo ay kandidato para sa pagkapangulo sa eleksiyon sa Mayo 2022. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.