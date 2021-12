Beyond the Stories: Ano’ng dapat malaman tungkol sa Omicron variant?

Bookmark this page to catch the discussion live on Wednesday, December 8, at 9 pm!

MANILA, Philippines – Habang nagsisimula nang unti-unting magluwag ang mga patakaran patungo sa new normal nitong Nobyembre, nadiskubre ang panibagong coronavirus variant na tinatawag na Omicron.

Paalaala ito sa atin na hindi pa tapos ang pandemya at patuloy pa rin ang pag-evolve ng coronavirus na nagdadala ng bagong banta.

Sa Miyerkoles, Disyembre 8, tatalakayin nina Rappler reporter Sofia Tomacruz at researcher-writer Jodesz Gavilan kung ano ang dapat nating malaman tungkol sa Omicron variant.

Sinusundan ni Tomacruz ang pandemya at ang government response dito.

Ano ang dapat gawin ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng variant na ito sa Pilipinas? – Rappler.com

