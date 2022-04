Documentary | Mga Kalansay ng Katotohanan (Bones of Truth) ni Rambo Talabong

MANILA, Philippines – Sinundan ng Rappler ang imbestigasyon ng forensic expert na si Raquel Fortun sa mga labi ng mga nasawi sa giyera laban sa droga. Nakita ni Fortun na ilan sa mga death certificate ay pineke.

Sa dokumentaryong “Mga Kalansay ng Katotohanan (Bones of Truth),” hinanap ni Rappler reporter Rambo Talabong ang mga punerarya at mga doktor na sangkot sa mga palsipikadong death certificate.

Sa likod ng mga pinekeng death certificate ay bulok na sistemang medico-legal at pambansang pulisya na tila sa bagal ay hindi pa nalulutas ang mga patayan mula 2016, nang umupo si Pangulong Rodrigo Duterte at sinimulan ang marahas at madugong kampanya laban sa ilegal na droga.

Panoorin ang kuwento ng mga biktima at pamilya na hanggang ngayon naghahanap ng hustisya sa dinanas na kambal na trahedya. – Rappler.com