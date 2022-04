[VIDEO EDITORIAL] Lorraine Badoy, mambababoy ng katotohanan

Nilabag ni Lorraine Badoy ang dalawang karapatang ginagarantiya ng Konstitusyon: ang due process at freedom of association. Dapat nang mabigyang leksiyon ang mga nambababoy ng katotohanan, lalo na ang mga pinapasuweldo ng taumbayan

As of last count, anim na reklamo na ang naisampa laban sa red-tagger at fake news peddler na si Lorraine Badoy.

Isa siyang undersecretary sa Presidential Communications Operations Office at spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC.

Sa alternative world ni Badoy, si Vice President Leni Robredo ay supporter ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army, kahit walang katiting na ebidensiya. Mema lang.

Bayani niya ang “berdugong” si Jovito Palparan, ang hinatulang guilty sa pagkawala ng dalawang UP students.

Ang fact-checkers na Rappler at Vera Files ay kaalyado rin daw ng mga komunista dahil finact-check siya.

Tulad ng sinabi ng National Union of Journalists in the Philippines, nilabag ni Badoy ang dalawang karapatang ginagarantiya ng Konstitusyon: ang due process at freedom of association.

Ang reklamo sa Ombudsman ay sa paulit-ulit na paglabag ni Badoy sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees dahil siya ay isang public official.

Dalawang bagay ang hinihingi ng mga nagreklamo: Imbestigahan siya at sampahan ng nararapat na kaso, at isuspende hanggang katapusan ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Alam nating weaponized ang batas sa Pilipinas at ginagamit laban sa mga kritiko ni Duterte tulad ni Senador Leila de Lima, ABS-CBN, Nobel Peace Prize Laureate Maria Ressa, Rappler, at marami pang mga kritiko.

Panahon nang magsilbi ang batas sa pagbabalik ng katuwiran at pagpaparusa sa mga lumalason ng malayang diskurso sa social media.

Panahon nang mabawasan ang mga pollutant ng ating hangin. Dapat nang mabigyang leksiyon ang mga nambababoy ng katotohanan, lalo na ang mga pinapasuweldo ng taumbayan. – Rappler.com

