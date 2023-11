[New School] Ang tunay na Miss Universe crowning moment 

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Kamakailan lamang ay ginanap ang ika-72 Miss Universe pageant na binuo ng 80 kalahok mula sa iba’t ibang bahagi ng mundo upang makipagpaligsahan sa kanilang inaasam-asam na korona. Ngayong taon ang unang beses sa kasaysayan na nagkaroon ng inklusibong pagbabago ang nasabing patimpalak, subalit palaisipan pa rin sa marami kung naipasa nga rin ba ngayong taon ang korona sa tunay at karapat-dapat.

Mayroong mga lumahok na ina, plus-sized model, at transgender na kababaihan ngayong taon. Ayon kay Iza Iglesias, senior reporter ng The Manila Times, binago ng Miss Universe Organization ang patakaran nito upang payagan ang mga kalahok na transgender noong 2012, at noong 2018 lamang nagkaroon ng unang trans na kalahok sa kompetisyon. Dagdag pa rito, noong Oktubre 2022, nang naging pag mamay-ari na ni Anne Jakrajutatip ang organisasyon, nabago na nang tuluyan ang mga patakaran na nagpapahintulot din sa pagsali ng mga ina, kasal man o hindi, at mga may asawa. Ito ay isang patunay na ang Miss Universe ay mas umaangkop sa pagbabago at nagiging inklusibong organisasyon na ipinagdiriwang ang iba’t ibang uri ng kababaihan.

Maituturing man na magandang bagay ang pagkilala ng Miss Universe Organization sa iba’t ibang uri ng kababaihan, hindi pa rin maitatanggi na ito rin ay isang bagay na kinondisyon na ng midya sa mga tao. Tulad na lamang sa Pilipinas, nagkakaroon ng pageant fever o paglaan ng oras at emosyon para magbigay suporta sa isang kalahok. Ang Miss Universe, bilang isang major beauty pageant, ay binibigyan ng pangmalawakang coverage lalo na sa social media. Malaki ang gampanin ng midya sa mga ganitong patimpalak dahil sa kakayahan nito na magbigay ng malawakang platform na nagiging dahilan ng mas malaking engagement at partisipasyon sa madla. Sa kabuuan, sa midya rin nakadepende ang ganito kalaking impluwensiya sa kung ano ang mga paksa o isyu ang binibigyang pansin ng mga tao.

Dahil dito, nagkakaroon ng mas malaking papel ang Miss Universe sa pagtataguyod ng hindi makatotohanang mga pamantayan sa kagandahan. Itinatanim din nito sa mga tao ang ideya na ang boses ay maririnig lamang kung ang isang tao ay pisikal na kasiya-siya at kaakit-akit sa marami. Maaaring umiiral ang bawat isa bilang mga tao subalit ito ay hindi dapat nakabatay sa pagsunod sa mga ganitong pamantayan.

Samantala, sa pananaliksik na ginawa ngayong taon nina Dony Hermawan, Andi Ronda, at Ridzki Sigit mula sa Indonesia tungkol sa beauty standards ng Miss Universe, lumabas na ito ay resulta ng pagpapakita ng “perfection” ng mga kalahok kabilang na ang kanilang mga pangangatawan, pagdala sa sarili, at pananaw. Ang mga pamantayang ito ng kagandahan ay lubhang nakaaapekto sa pagpapahalaga ng isang manonood sa kanyang sarili dahil binibigay na mismo ng Miss Universe ang pamantayan sa kagandahan o beauty standards. Naitatanghal man ng mga kalahok ang kanilang pagkakakilanlan at mga kultura, ito naman ay nagiging performative o nagiging pagganap lamang.

Habang lumalawak ang pagiging inklusibo ng Miss Universe, tumataas din ang bilang at uri ng kababaihan na itinituring na bagay o object. Ayon sa ginawang pag aaral ni Brian Bantugan mula sa St. Paul University Manila tungkol sa pagiging patriyarkal ng Miss Universe, ang pagkapanalo dito ay nangangailangan ng nagtataglay ng tatlong uri ng ideyal: una, mula sa patriarkal na sistema sa bansa; pangalawa, ang mga pamantayan sa kagandahan na nagpapanatili ng mga korporasyong pinamumunuan ng kalalakihan; at pangatlo, ang hangaring kumita mula sa network ng organisasyon ng Miss Universe. Ang ganitong patimpalak ay nakatuon lamang talaga sa pisikal na anyo at pagpapakita ng sarili. Ito ay nagiging bahagi ng ideyal ng korporasyon ang pagtataguyod ng adbokasiya at ang potensyal na kita ng mga kalahok. Ang ganitong objectification sa mga kababaihan ay isang seryosong isyu sa moral na walang ibang ginawa kundi panatilihin ang kababaihan sa ibang pamantayan.

Sa huli, ang Miss Universe crowning moment ay tunay na iiral lamang sa lipunang walang pamanatayan na iniluwal ng isang patriyarkal na sistema. Ito ay mangyayari lamang kung maipapasa ang korona sa bawat isa na may buong pusong pagpupugay at pagdiriwang sa lahat ng uri ng kababaihan at magkasamang titindig sa adhikaing palayain ang katawan sa pagpapahayag nang hindi dinidiktahan ng anumang pamantayan. – Rappler.com

Rain Julia Maduli is a third-year BA Communication student specializing in Broadcasting and minoring in Journalism at UP Baguio.