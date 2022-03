HINDI TOTOO: Hindi kailanman bumisita ang Amnesty International sa Pilipinas

Nakapagpadala ng dalawang misyon ang Amnesty International sa Pilipinas – noong 1975 at 1981 – para idokumento at imbestigahan ang mga pang-aabuso noong panahon ng Martial Law

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi kailanman bumisita ang Amnesty International sa Pilipinas para imbestigahan ang Martial Law.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Nakapagpadala ng dalawang misyon ang Amnesty International sa Pilipinas – noong 1975 at 1981 – para idokumento at imbestigahan ang mga pang-aabuso noong panahon ng Martial Law.

Nakapagpadala ng dalawang misyon ang Amnesty International sa Pilipinas – noong 1975 at 1981 – para idokumento at imbestigahan ang mga pang-aabuso noong panahon ng Martial Law.

Mga detalye

Isang post noong Marso 3 ng Facebook user “Buddy Bing Corpuz” ang nagsasabi na hindi kailanman bumisita ang Amnesty International (AI) sa Pilipinas para imbestigahan ang Martial Law.

Makikita na nakapatong sa bidyo ang linyang “Amnesty Internation has never come to the Philippines saan kinuha ang record nila?”

Makikita rin sa bidyo ang isang clip ni dating pangulong Ferdinand Marcos na sinasabi ang linyang “I’ll tell you, the Amnesty International has never come to the Philippines.” (Sinasabi ko sa inyo, ang Amnesty International ay hindi pa nakapunta sa Pilipinas kailanman.)

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 191,000 views ang post sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabi.

Dalawang beses na nakapagpadala ang Amnesty International ng misyon sa Pilipinas upang imbestigahan ang mga nangyaring karahasan noong Martial Law.

Ang unang misyon na ipinadala ng organisasyon sa Pilipinas ay nakarating sa bansa noong 1975. Ang nasabing misyon ay may permiso pa mismo ni Marcos upang makapasok sa bansa. Inilabas ng Amnesty International ang kanilang report para sa nasabing misyon noong 1976.

Nakapagtala ang unang report ng tinatayang 70,000 katao na ikinulong, 34,000 katao na tinortyur, at 3,240 katao na pinatay sa kasagsagan ng Martial Law.

Nagpadala ulit ang organisasyon ng isa pang misyon sa Pilipinas noong 1981. Inilabas naman ang kanilang report para sa pangalawang misyon sa bansa noong 1982. Nakatanggap ang organisasyon ng 49 na kaso tungkol sa mga seryosong allegasyon ng paglabag sa karapatang pantao, tulad ng walang habas na pagpatay, pagpatay na isinagawa ng government agents, at tortyur.

Sinabi ni Amnesty International Philippines section director Butch Olano sa isang pahayag na hinihikayat nila ang anak ng diktador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na kilalanin ang mga karahasan na ginawa ng kaniyang ama sa kasagsagan ng Martial Law na pinatupad nito.

Ang anak ng diktador na nagpatupad ng Martial Law na si Marcos Jr. ay tumatakbo sa pagkapangulo sa eleksiyon sa Mayo 2022. – Lorenz Pasion/Rappler.com

