HINDI TOTOO: Sinabi ng Associated Press na 300,000 ang dumalo sa Robredo proclamation rally

Buod

Ang sabi-sabi: Ayon umano sa Associated Press, ang tinatayang dumalo sa proclamation rally ni Bise Presidente at kandidato para sa pagkapangulong si Leni Robredo noong Pebrero 8 ay mula sa 300,000 hanggang 600,000.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang artikulo ang Associate Press na naglalaman ng numerong ito.

Walang artikulo ang Associate Press na naglalaman ng numerong ito. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 3,900 reaksiyon, 52 komento, at 1,400 shares ang post na naglalaman ng sabi-sabi na ito.

Mga detalye

Kumakalat ang isang post sa Facebook noong Pebrero 8 na ginagamit ang mga litratong kuha noong proclamation rally ni Bise Presidente at kandidato para sa pagkapangulong si Leni Robredo. Naganap ang rally kasama ang running mate ni Robredo na si Senador Francis “Kiko” Pangilinan noong Pebrero 8 sa Plaza Quezon, Naga City.

Ang nakalagay sa post na kumakalat ay: “PNP R9 estimates crowd at 200,000 to 400,000 while Associated Press (AP) estimates crowd at 300,000 to 600,000. The biggest campaign rally in the history of Philippine politics. VP Leni Gerona Robredo’s proclamation rally, Plaza Quezon, Naga City, February 8, 2022.”

(Tantiya ng PNP R9 na mula 200,000 hanggang 400,000 ang dumalo habang ang tantiya ng Associated Press (AP) ay nasa 300,000 hanggang 600,000. Ang pinakamalaking campaign rally sa kasaysayan ng pulitika sa Pilipinas. Proclamation rally ni VP Leni Gerona Robredo, Plaza Quezon, Naga City, Pebrero 8, 2022.)

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Walang inilabas na artikulo ang AP na naglalaman ng sabi-sabing ito o kahit anong bilang ng mga dumalo sa mga rally. Ang ulat lamang ng AP noong Pebrero 9 ay tungkol sa lahat ng mga kandidato sa pagkapangulo at pinamagatang: “No handshakes: Philippine presidency hopefuls open campaigns.” (Habang bawal makipagkamay, nagsimula na ang pangangampanya ng mga gustong maging pangulo ng Pilipinas.)

Bukod dito, ang Philippine National Police Regional Office 9 na sinasabing naglabas din ng tantiya tungkol sa mga dumalo ay nasa Zamboanga City, hindi Naga.

Mas maliit ang inilabas na bilang ng mga mamamayahag na dumalo si rally ni Robredo. Ayon sa Rappler, nasa 15,000 ang mga dumayong tagasuporta. Ayon naman sa sa Philstar.com, nasa 20,000 ang mga ito. – Sofia Guanzon/Rappler.com

