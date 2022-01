HINDI TOTOO: Tanggal na bilang Comelec Commissioner si Rowena Guanzon

Buod

Ang sabi-sabi: Tanggal na bilang Commission on Elections (Comelec) Commissioner si Rowena Guanzon dahil gusto nitong i-disqualify si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa presidential election.

Tanggal na bilang Commission on Elections (Comelec) Commissioner si Rowena Guanzon dahil gusto nitong i-disqualify si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa presidential election. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang isang Comelec commissioner na katulad ni Guanzon ay maaari lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Mahabang proseso ito, na hindi pa nasisimulan at hindi na aabot sa nakatakdang pagreretiro ni Guanzon sa Pebrero 2, 2022. Wala rin pahayag ang Comelec tungkol sa pagtanggal kay Guanzon bilang commissioner.

Ang isang Comelec commissioner na katulad ni Guanzon ay maaari lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Mahabang proseso ito, na hindi pa nasisimulan at hindi na aabot sa nakatakdang pagreretiro ni Guanzon sa Pebrero 2, 2022. Wala rin pahayag ang Comelec tungkol sa pagtanggal kay Guanzon bilang commissioner. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 2,600 reactions, 400 comments, at 139,649 views ang video na may sabi-sabing ito sa YouTube.

Mga detalye

Isang post noong Enero 29 ng YouTube channel na “Banat Trending News” ang nagsasabi na tanggal na sa puwesto si Commission on Elections (Comelec) Commissioner Rowena Guanzon.

Nakalagay sa caption ng post ang linyang, “HALA! CONFIRM! MATAP0S SABIHING PAPA D1S-QUAL!FY-si BBM! GUANZON TANGAL NA SA COMELC? IYAK”

Nakalagay din sa thumbnail ng nasabing YouTube video ang linyang “Confirm sibak sa pwesto” kasama ang larawan ni Guanzon, Comelec Spokesperson James Jimenez, President Rodrigo Duterte, presidential aspirant Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., at Atty. Larry Gadon.

Makikita rin ang nakapatong na linyang “OMG! Rowena Gunson tangal na!” sa kabuuan ng video.

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 2,600 reactions, 400 comments, at 139,649 views ang video sa YouTube.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang isang Comelec commissioner na katulad ni Guanzon ay maaari lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Mahabang proseso ito, na hindi pa nasisimulan at hindi na aabot sa nakatakdang pagreretiro ni Guanzon sa Pebrero 2, 2022. Wala rin pahayag ang Comelec tungkol sa pagtanggal kay Guanzon bilang commissioner.

Ayon sa Article XI ng 1987 Philippine Constitution, ang impeachment para tanggalin sa puwesto ang mga opisyal ng constitutional commissions ay daraan sa iba’t-ibang proseso.

Nakalagay sa Section 3 ng nasabing artikulo na ang anumang kaso ng impeachment ay binibigyan ng hanggang 10 session days bago maisama sa Order of Business ng House of Representatives. Pagkatapos nito ay bibigyan naman ang kaso ng tatlong session days para sa referral nito sa House committee on justice, kung saan ito ay dadaan sa mga pagdinig sa loob ng 60 session days bago bumuo ng resolusyon ang komite.

Si Guanzon ay nakatakdang magretiro sa Pebrero 2, 2022, matapos ang pitong taon niyang panunungkulan sa Comelec na nagsimula nang maitalaga siya sa posisyon noong 2015.

Ilang araw bago ang nakatakda niyang pagreretiro, inihayag ni Guanzon sa publiko na bumoto siyang idiskalipika ang presidential aspirant na si Marcos. Hindi hinintay ni Guanzon na ilabas ng kanilang dibisyon ang desisyon nito matapos maging “incommunicado” umano ang ponente na si Commissioner Aimee Ferolino.

Bilang tugon sa ginawa ni Guanzon, nanawagan sa Comelec si Partido Federal ng Pilipinas general counsel George Briones na paimbestigahan si Guanzon at tanggalan siya ng lisensiya bilang isang abogado.

Sinabi naman ni Guanzon na hindi saklaw ng kapangyarihan ng Comelec en banc ang pagpapaimbestiga ng isang administratibong kaso laban sa kaniya dahil isa siyang impeachable officer sa ilalim ng Konstitusyon. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.