HINDI TOTOO: Hawak ng European Dracula Globalist ang CHR at Red Cross

Buod

Ang sabi-sabi: Ang Commission on Human Rights (CHR) at Philippine Red Cross ay hawak ng isang organisasyon na tinatawag na European Dracula Globalist.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Wala kaugnayan ang mga ito sa organisasyong tinatawag na European Dracula Globalist. Ang CHR ay isang independent office na itinatag sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution. Ang Philippine Red Cross ay isang non-profit humanitarian organization at miyembro ng International Red Cross and Red Crescent Movement.

Mga detalye

Isang video noong Mayo 19 ng Facebook page “Mimi’vlogs” ang nagpapakita ng isang lalaki na nagsasabing ang Commission on Human Rights (CHR) at Philippine Red Cross ay hawak ng isang organisasyon na tinatawag na European Dracula Globalist.

Ang video ay pinamagatan na, “Rebilasyon ni tatay.”

Kuwento ng lalaki sa video, patuloy na kinakalaban ng CHR si Pangulong Rodrigo Duterte kahit ginamit ito ng Diyos upang lutasin ang mga problema ng bansa na kaniyang naabutan nang umupo siya bilang pangulo.

Sinabi ng lalaki sa 2:01 timestamp ng video ang linyang “Hindi ‘nyo ba alam na ang Red Cross at Human Rights ay under sa European Dracula Globalist?”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 185,000 reaksiyon, 9,500 komento, at 2,600,000 views ang post na nagpapakalat ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Hindi totoo na hawak ng tinatawag na European Dracula Globalist ang dalawang organisasyon.

Gamit ang advanced Google search, dalawang entry lamang ang lumabas para sa European Dracula Globalist. Ang dalawang entry ay komento sa magkaibang Facebook post at parehong conspiracy theory ang mga ito tungkol sa plano ng nasabing organisasyon na bawasan ang populasyon ng mundo gamit ang COVID-19 virus.

Hindi rin nabanggit ang nasabing organisasyon sa website ng CHR at Red Cross.

Ang CHR ay binigyan ng mandato sa ilalim ng Artikulo XIII, Seksiyon 17, ng 1987 Philippine Constitution at itinatag ng Executive Order No. 163 para maging independent National Human Rights Institution (NHRI) ng bansa upang magsagawa ng imbestigasyon sa mga kaso ng paglabag sa karapatang pantao.

Ayon naman sa website ng Philippine Red Cross, ito ay isang non-profit oganization at miyembro ng International Red Cross and Red Crescent Movement. Nagsimula ang PRC bilang National Association of the Red Cross noong 1899 at naging chapter ng American National Red Cross noong panahon ng Commonwealth bago ito humiwalay at naging Philippine Red Cross pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. – Lorenz Pasion/Rappler.com



