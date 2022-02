HINDI TOTOO: Katumbas ng bachelor’s degree ang special diploma na nakuha ni Marcos Jr. sa University of Oxford

Buod

Ang sabi-sabi: Noong panahon na nag-aaral si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Unibersidad ng Oxford, katumbas ng bachelor’s degree ng nakapagtapos ng kurso ang special diploma na natanggap niya noong 1978.

: HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi magkatumbas o magkaparehas ang special diploma at bachelor’s degree ng mga nakapagtapos sa Oxford. Hindi na rin nagbibigay ng special diploma ang Oxford ngayon.

Hindi magkatumbas o magkaparehas ang special diploma at bachelor’s degree ng mga nakapagtapos sa Oxford. Hindi na rin nagbibigay ng special diploma ang Oxford ngayon. Bakit kailangan i-fact-check: Maraming post na naglalaman ng sabi-sabing ito at kumakalat mula 2016. Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 1,700 na reaksiyon, 864 komento, at 1,400 shares ang isa sa mga post sa Facebook.

Mga detalye

Mula 2016, kumakalat ang isang blog post sa website ng Bagong Lipunan na isinulat umano ni Ben Cinco. Naglalaman ito ng sumusunod na pahayag tungkol sa pag-aaral ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Unibersidad ng Oxford:

“During that time, Special Diploma is equivalent to Bachelor degree as far as academic requirement is concerned. Well in fact, Special Diploma is taught in a graduate level nowadays. During those days Bachelor Degree is equivalent to Special Diploma award at least as far as Oxford University is concerned. But now they are two different degrees but with the same qualification.”

(Sa panahong iyon, magkatumbas ang special diploma at bachelor’s degree kung pagbabatayan ang mga rekisito para sa dalawang kurso. Sa totoo lang, ang special diploma ay sa antas ng graduate school na lang intinuturo ngayon. Noong panahon na iyon, ang bachelor’s degree ay katumbas ng special diploma para sa Unibersidad ng Oxford. Ngunit ngayon, magkaiba na silang katibayan ng edukasyon ngunit parehas ang kalipikasyon.)

Ayon sa post, magkatumbas ang special diploma na natanggap ni Marcos Jr. noong taong 1978 at ang bachelor’s degree ng mga nakapagtapos ng pag-aaral sa Oxford.

Hanggang ngayon, kumakalat sa Facebook ang ilang post na naglalaman ng pahayag na ito. Isa sa mga post na ito ay may mahigit 1,700 reactions, 864 comments, at 1,400 shares nang isulat ang fact-check na ito.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Noong 2015, inimbestigahan ng Rappler ang isyung ito at napatunayang hindi nakapagtapos sa Oxford si Marcos Jr., ayon sa mga opisyal na kinatawan ng unibersidad.

Ayon sa opisyal na pahayag ng Oxford: “According to our records, he did not complete his degree, but was awarded a Special Diploma in Social Studies in 1978.” (Ayon sa aming mga tala, hindi niya nakumpleto ang kanyang degree, ngunit binigyan siya ng Special Diploma sa Social Studies noong 1978.)

Noong 1975, sinimulan ni Marcos Jr. ang kanyang pag-aaral sa Oxford para sa kursong BA (Bachelor of Arts) sa Pulitika, Pilosopiya at Ekonomiya (PPE). Hindi siya nakapagtapos dahil hindi siya nakapasa sa mga unang pagsusulit o preliminary examination na kinakailangang maipasa ng mga mag-aaral sa kursong ito upang makapagtapos sa Oxford.

Ipinaliwanag sa Rappler ng isang kasamahan ni Marcos Jr. ang kaibahan ng special diploma at bachelor’s degree: “My understanding is that the special diploma was something given to students on the rare occasion that they failed their first year preliminary examinations and hence disqualified themselves from going on to receive a Bachelor’s degree.”

(Ang aking pagkakaintindi ay ang special diploma ay ibinibigay sa mga bihirang pagkakataon kung saan hindi pumasa sa mga unang pagsusulit ang mga estudyante sa kanilang unang taon ng pag-aaral at dahil dito ay hindi na maaaring makatanggap ng bachelor’s degree.)

Kinumpirma ulit ito ng Rappler noong 2021, at ayon ulit sa opisyal na pahayag ng Oxford: “There is no recorded link between the BA [Bachelor of Arts] and the Special Diploma, and the Special Diploma was not a full graduate Diploma.”

(Walang koneksiyon ang BA at ang Special Diploma, at ang Special Diploma ay hindi katibayan ng pagtatapos ng kolehiyo.)

Naglabas din ng pahayag ang organisasyon ng mga Pilipinong estudyante sa Oxford, ang Oxford Philippines Society, tungkol sa isyu na ito. Ayon sa kanilang pahayag: “A special diploma is not a degree, and neither is it comparable, superior, nor equivalent to one. A special diploma is not a course of higher education leading to an undergraduate or first degree or even a master’s degree.”

(Hindi katibayan ng pagtatapos ng pag-aaral ang special diploma, at hindi rin ito maihahambing, itinuturing na mas mataas, o katumbas sa isang bachelor’s degree. Ang special diploma ay hindi katibayan ng pagtatapos sa kolehiyo, o sa antas ng master’s degree o pag-aaral pagkatapos ng kolehiyo.)

Hindi na rin nagbibigay ng special diploma ang Oxford sa kasalukuyan.

Hanggang 2015, noong senador pa si Marcos Jr., nakalagay sa profile niya sa website ng Senado at sa kanyang opisyal na website na siya ay nakapagtapos ng kolehiyo sa Oxford at master’s degree sa Wharton Business School sa Unibersidad ng Pennsylvania. Hindi rin nakapagtapos sa kanyang master’s degree si Marcos Jr. dahil pinauwi siya sa Pilipinas ng kanyang ama, ang dating pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos, upang tumakbo bilang bise gobernador ng Ilocos Norte noong 1980.

Marami nang naisulat na fact check ang Rappler tungkol sa mga Marcos.– Sofia Guanzon/Rappler.com

Marami nang naisulat na fact check ang Rappler tungkol sa mga Marcos.