FACT CHECK: Wala pang anunsiyo ng CHED scholarship program para sa AY 2024-2025

Ang sabi-sabi: Naglabas na ng application link ang Commission on Higher Education (CHED) para sa scholarship program nito sa academic year 2024-2025.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang naturang Facebook post ay pinublish noong Abril 16 ng “PRC BOARD News Update” page na may 14,000 followers. Sa kasalukuyan, umani na ito ng 2,000 reactions, 3,000 comments, at 10,000 shares.

Kalakip ng Facebook post ang isang link patungo sa application page umano. Sa pagpindot ng link, mapupunta ang mga aplikante sa isang blog site kung saan hihingan sila ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, mobile number, at email. Ang pagbabahagi ng personal na impormasyon sa mga kahina-hinalang site na ito ay maaaring magresulta sa isang phishing o hacking scam. (READ: Phishing 101: How to spot and avoid phishing)

Ang katotohanan: Hindi pa muling naglalabas ang CHED ng anunsiyo sa muling pagbubukas ng Merit Scholarship Program para sa academic year 2024–2025.

Hindi kailanman inendorso ng opisyal na Facebook, website, X (formerly Twitter) account ng CHED ang naturang link.

Matagal nang nagpapaalala ang CHED na mag-ingat sa accounts at pages na nagpapakalat ng pekeng application links para sa scholarship at financial assistance programs ng komisyon.

Bukas na CHED scholarship: Habang hindi pa muling tumatanggap ng aplikasyon ang CHED para sa Merit Scholarship Program nito, maaari pa ring magpasa ng application ang mga mag-aaral sa iba pang scholarship program ng komisyon.

Tumatanggap na ng application ang CHED para sa Scholarship Program for Coconut Farmers and their Families (CoScho) para sa AY 2024-2025 hanggang Mayo 31, 2024.

Ang programang ito ay bukas para sa mga undergraduate na mag-aaral na rehistradong magsasaka ng niyog sa National Coconut Farmers Registry System o ang mga dependent nila na mag-eenrol o kasalukuyang naka-enrol sa agrikultura, agricultural engineering, agribusiness management, agricultural economics, at iba pang mga programang tinukoy ng Philippine Coconut Authority.

Maaaring isumite ang mga aplikasyon sa kinauukulang CHED regional office sa pamamagitan ng mga link na matatagpuan sa opisyal na website ng CHED.

Ilang beses nang naglabas ang Rappler ng mga fact-check para sa mga pekeng scholarship application na kumakalat sa Facebook:

– Kyle Marcelino/Rappler.com

Si Kyle Marcelino ay nagtapos bilang volunteer ng fact-checking mentorship program ng Rappler. Ang fact check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor. Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com.

Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.