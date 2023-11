FACT CHECK: Walang kasong nakahain laban kay Sara Duterte kaugnay ng confidential funds

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Ang sabi-sabi: Mayroong kasong kinahaharap si Bise Presidente Sara Duterte ukol sa paggamit ng Office of the Vice President (OVP) ng P125 million confidential funds noong 2022.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang naturang YouTube video na naglalaman ng sabi-sabi ay umani na ng 116,924 views at 5,500 likes. Ini-upload ito noong Nobyembre 9 ng isang channel na kilala sa pagpapakalat ng maling balita.

Ayon sa video: “Matapos tinanggalan ng budget ng Kongreso, binatikos at kinasuhan pa ng mga kumakalaban sa Office of the Vice President [si] DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte.”

Ang katotohanan: Isang petisyon – hindi kasong legal – ang inihain ng isang grupo ng legal at economic experts sa Korte Suprema.

Hiniling ng mga petitioner na ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang paglipat ng confidential funds mula sa Office of the President tungo sa OVP noong 2022, at nararapat umanong ibalik ang P125-milyong pondo sa national treasury.

Walang kasalukuyang kasong legal na nakalatag kay Duterte ukol sa kontrobersiyal na confidential funds.

Kaso vs petisyon: Ang petisyon ay ang paghiling sa korte na magbigay ng utos o desisyon ukol sa isyung inihain ng isang partido. Ang kaso naman ay legal complaint ng isang naagrabyado upang makakuha ng katubusan mula sa kanyang kinasuhan.

Sa isyu ng confidential funds ng Bise Presidente, isang petition for certiorari ang inihain sa Korte Suprema, o isang petisyong kumukuwestiyon sa matinding pag-abuso ng isang ahensiya o opisyal ng gobyerno sa kapangyarihan nitong magpasya.

Sa isang pahayag, sinabi ni Duterte na malugod niyang tinatanggap ang inihaing petisyon upang “talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo.”

Isyu sa confidential funds: Dati nang napabalita ang usapin ng paghain ng impeachment case laban kay Duterte dahil umano sa paggamit ng OVP sa confidential funds noong 2022 nang walang “congressional authorization.” (BASAHIN: Duterte’s OVP spent P125-M confidential funds in 11 days – COA)

Sa harap ng matinding batikos, sinabi ng OVP na hindi na nito itutuloy ang hiling nitong P650 milyong confidential funds sa panukalang 2024 budget. Matatandaang nauna nang inalis ng House of Representatives ang hinihinging pondo at ilalaan na lamang ito sa iba pang ahensiya ng gobyerno.

