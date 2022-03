HINDI TOTOO: May naunang asawa si Robredo na miyembro ng NPA

Buod

Ang sabi-sabi: May naunang asawa na miyembro ng New People’s Army (NPA) na sinamahan si Bise Presidente Leni Robredo noong 15 taong gulang pa lamang siya.

May naunang asawa na miyembro ng New People’s Army (NPA) na sinamahan si Bise Presidente Leni Robredo noong 15 taong gulang pa lamang siya. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Sinabi ni Robredo sa isang post na imposible ang sabi-sabi dahil kailanman ay hindi siya nag-leave of absence sa pag-aaral at nakapagtapos siya ng pag-aaral sa tamang oras.

Sinabi ni Robredo sa isang post na imposible ang sabi-sabi dahil kailanman ay hindi siya nag-leave of absence sa pag-aaral at nakapagtapos siya ng pag-aaral sa tamang oras. Bakit kailangan i-fact-check: Ipinadala sa Rappler sa email ang sabi-sabi upang ma-fact-check.

Mga detalye

Isang post na kumakalat sa Facebook at TikTok ang nagsasabi na si Bise Presidente Leni Robredo ay ikinasal sa isang miyembro ng New People’s Army (NPA) bago niya naging asawa ang ngayon ay yumao nang si interior secretary Jesse Robredo.

Sinasabi sa post na ang impormasyon ay nagmula sa taong nagngangalang Nikol Thursby. Ayon daw kay Thursby, si Robredo ay ikinasal sa isang miyembro ng NPA na mula sa Cebu. Iniwan daw ni Robredo ang kaniyang pamilya para makasama ang kaniyang unang asawa. Sinabi rin ni Thursby na ang umano’y asawa ni Robredo ang isa sa mga nasawi sa engkuwentro ng NPA at sundalo ni dating pangulong Ferdinand Marcos.

Sa ibang bersiyon ng kuwento na kumakalat sa social media, sinabi pa na pinakasalan ni Robredo ang lalaki noong siya ay 15 taong gulang pa lang. Sa isa pang bersiyon, may anak daw si Robredo sa lalaking ito na itinago na.

Ipinadala sa Rappler sa email ang sabi-sabi upang ma-fact-check.

Hindi totoo ang ano mang bersiyon ng sabi-sabing ito.

Sa isang post ni Robredo noong Marso 13, pinasinungalingan niya ang kumakalat na kuwento sa social media at ipinaliwanag kung bakit imposible itong mangyari.

“15 years old? 3rd year high school palang ako niyan. Lahat na high school classmates ko at college classmates ko can attest na never akong nag leave of absence at grumadweyt ako on time at the age of 21. Sa dormitory ako sa loob ng UP tumira for 4 years,” sabi ni Robredo sa post.

Ayon sa website ng Office of the Vice President (OVP), nagtapos ng hayskul si Robredo noong 1982, at 1986 naman nang matapos niya ang kaniyang economics degree sa University of the Philippines (UP).

Nagpakasal si Leni at si Jesse – ang tunay at nag-iisa niyang asawa – noong Hunyo 1987, isang taon pagkatapos nilang makilala ang isa’t-isa.

Namatay si Jesse Robredo sa isang plane crash noong Agosto 2012.

Si Leni Robredo ay naging congresswoman noong 2013 at nahalal na bise presidente noong 2016. Kasalukuyan siyang tumatakbo sa pagkapangulo sa eleksiyon sa Mayo 2022. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.