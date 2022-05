HINDI TOTOO: Sinabi ni Rowena Guanzon na hindi edukado si Robredo

Buod

Ang sabi-sabi: Sa isang video, sinabi ng dating commissioner ng Commission on Elections na si Rowena Guanzon na hindi “well-educated” o hindi edukado si Bise Presidente Leni Robredo.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi ito sinabi ni Guanzon tungkol kay Robredo sa video.

Hindi ito sinabi ni Guanzon tungkol kay Robredo sa video. Bakit kailangang i-fact-check: Hindi maririnig na may ganitong pahayag si Guanzon, taliwas sa isinasaad ng pamagat at salaysay ng video ng panayam na ini-upload noong Mayo 16 sa YouTube channel na “C&C NEWS UPDATE.” Nang isinulat ang fact check, mayroon nang 80,694 na view ang video.

Mga detalye

Sa isang video na in-upload noong Mayo 16 sa YouTube channel na “C&C NEWS UPDATE,” mababasa sa pamagat at caption, at nabanggit rin sa salaysay, na sinabi umano ni dating commissioner ng Commission on Elections (Comelec) na si Rowena Guanzon sa isang panayam na hindi “well-educated” o hindi edukado si Bise Presidente Leni Robredo.

Pinamagatan ang video na: “ROWENA GUANZON SINABI NA NOT WELL EDUCATED SI LENI RORBREDO (sic).” Sinabi rin sa teksto ng video ang sumusunod: “ROWENA GUANZON TINAWAG NA NA [sic] HINDI WELL EDUCATED SI LENI ROBREDO.”

Maririnig din na sinabi ito sa video ng tagapagsalaysay tungkol kay Guanzon simula sa 0:49: “Ayon pa nga sa pinaka-latest na interview ay pinatutsadahan pa nito si Leni Robredo at mga ‘kakampinks’ na hindi daw umano ito mga well-educated kaya na lang ay hindi pa matanggap ang kanilang pagkatalo.”

Nang isinulat ang fact check, mayroon nang 80,694 na view ang video.

Hindi totoo ang pahayag na sinabi ni Guanzon na hindi “well-educated” si Robredo sa panayam na ipinakita sa video.

Binanggit ni Guanzon ang “well-educated” nang tinanong siya tungkol sa pakikipagkamay sa kanya ng bagong-halal na kongresista ng 1st District ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos, simula sa 1:23 ng video: “Kinamayan ko rin siya. Well, we are all well-educated people and we come from very good families. We should be, we should have the interest of the nation at heart above all.”

(“Kinamayan ko rin siya. Lahat naman kami, mga taong edukado nang maayos at galing kami sa mga talagang mahuhusay na pamilya. Dapat kami, dapat nasa sa atin ang interes ng bansa sa puso natin higit sa lahat.)

Sa kasagutang iyon, hindi binanggit ni Guanzon si Robredo. Hindi rin maririnig na binanggit ni Guanzon si Robredo kahit saang bahagi pa ng video.

Maalaalang bago magretiro bilang commissioner si Guanzon ay bumoto siya nang pabor sa pagdidiskalipika kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa halalan sa pagkapangulo noong Mayo 9. – Percival Bueser/Rappler.com

