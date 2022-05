HINDI TOTOO: Kakasuhan ng Security Bank ang journalist na si Raissa Robles

Buod

Ang sabi-sabi: Kakasuhan ng Security Bank ang beteranong mamamahayag na si Raissa Robles.

Kakasuhan ng Security Bank ang beteranong mamamahayag na si Raissa Robles. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang pahayag ang Security Bank at walang anumang ulat, dokumento, video, o recording ang lumabas na nagpapatunay sa sabi-sabing ito.

Walang pahayag ang Security Bank at walang anumang ulat, dokumento, video, o recording ang lumabas na nagpapatunay sa sabi-sabing ito. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 259 na komento at 43,000 na views ang video na naglalaman ng sabi-sabing ito sa YouTube.

Mga detalye

Nitong Mayo 30, ini-upload ng YouTube channel na “Showbiz Fanaticz” ang video na pinamagatang: “JUST IN: Matapos GUMAWA ng KWENTO| Dilawang Reporter RAISSA ROBLES PINAKAKSUHAN NA ng SECURITY BANK!”

Nag-ugat ang pamagat at sabi-sabi sa isang tweet ng beteranong mamamahayag na si Raissa Robles noong Mayo 28 kung saan sinabi niya: “Do you know that Security Bank was Ferdinand Marcos’ bank? As in, he owned it? It was also his money laundering bank.”

(Alam ba ninyo na banko ni Ferdinand Marcos ang Security Bank? Na siya ang may-ari nito? Ginamit niya rin ito para linisin ang perang nakuha niya sa ilegal na paraan.)

Ayon sa video na ito, kakasuhan daw ng Security Bank si Robles.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 259 na komento, at 43,000 na views ang video na naglalaman ng sabi-sabing ito sa YouTube.

Hindi totoo ang sabi-sabing na ito.

Walang inilabas na pahayag ang Security Bank at wala kahit anong ulat, dokumento, video, o recording na nagpapatunay sa sabi-sabing ito.

Nagbigay ng pahayag si Rolando Gapud, ang chairman at chief executive officer ng Security Bank mula 1980 hanggang 1986, noong naging saksi siya para sa mga kaso tungkol sa korupsiyon at pandarambong ni Marcos at ng kanyang asawa na si Imelda Marcos. Ayon sa ulat ng The Associated Press noong 1990: “Gapud said Marcos had secretly acquired control of the bank in 1980 and ordered the opening of the accounts a year later.”

(Sinabi ni Gapud na palihim na nakuha ni Marcos ang kontrol sa [Security Bank and Trust Co.] noong 1980, at iniutos ang pagbubukas ng mga account nang sumunod na taon.)

Si Gapud ay isa sa mga saksi ng gobyerno ng Filipinas noong kinasuhan ang mag-asawang Marcos sa Estados Unidos ng fraud o panloloko, at money racketeering o ang ilegal na pagkontrol ng mga negosyo at paggamit ng mga negosyo upang makagawa ng mga krimen kagaya ng pandarambong, pagnanakaw, at iba pa.

Isa lang si Gapud sa mga testigo sa mga kasong ito, kung saan umamin sila na tinulungan nila ang pamilyang Marcos sa kanilang pagnanakaw ng pera mula sa bayan.

Si Gapud din mismo ay ang naging pangunahing tauhan ni Marcos sa Security Bank noong ginamit niya ang mga account niya sa banko upang makabili ng mga gusali sa New York mula 1982 hanggang 1985. Umabot ito sa halagang $50 milyon hanggang $60 milyon* (P400 milyon hanggang 500 milyon).

Namatay si Marcos bago natapos ang kaso, ngunit si Imelda ay napawalang-sala noong 1990 sa New York, dahil sa kakulangan ng ebidensiya.

Ang YouTube channel na pinagmulan ng sabi-sabing ito ay ilang beses nang na-fact-check ng Rappler.

*Ayon sa 1982 exchange rate, $1 = P8.285