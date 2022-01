KULANG SA KONTEKSTO: May nakasampang kaso laban kay Robredo

Nagsampa ng kaso ang PNP-CIDG laban kay Robredo noong 2019 ngunit ito ay ibinasura ng DOJ noong 2020 dahil sa kakulangan ng probable cause

Buod

Ang sabi-sabi: Mayroong nakasampang kaso laban kay Bise Presidente Leni Robredo.

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Ang news video clip na ipinakita sa video na may sabi-sabi ay iniupload noong July 2019 tungkol sa sedition case na isinampa ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group laban kay Robredo. Ibinasura ito ng Department of Justice noong Pebrero 2020.

Ang news video clip na ipinakita sa video na may sabi-sabi ay iniupload noong July 2019 tungkol sa sedition case na isinampa ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group laban kay Robredo. Ibinasura ito ng Department of Justice noong Pebrero 2020.

Mga detalye

Isang post noong Disyembre 13 mula sa TikTok user “@echorot_85” ay nagsasabing may nakasampang kaso laban kay Bise Presidente Leni Robredo.

Makikita sa nasabing TikTok video ang linya na nagsasabing “ITO NG HINIHINTAY NIYO GUYS may Kaso Pala itong c Leni.”

Isang video clip mula sa programang 24 Oras ang ipinakita sa TikTok video.

Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Ang news video clip ng programang 24 Oras na ipinakita sa video ay iniupload noong Hulyo 2019. Ibinalita sa video ang pagsampa ng Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) ng sedition case laban kay Robredo noong Hulyo 2019.

Sinampahan ng PNP-CIDG si Robredo ng sedition case para sa umano’y koneksiyon nito sa Bikoy videos na nagpapakita ng koneksyon ng ilan sa mga miyembro at ka-alyansa ng pamilya ni Pangulo Rodrigo Duterte sa illegal drug trade.

Kasama ni Robredo sa mga sinampahan ng kaso ay 35 na iba pa, kabilang ang ilang miyembro ng simbahang katoliko, kawani ng gobyerno tulad ni dating education secretary Armin Luistro, sina Senator Leila de Lima, Risa Hontiveros, at dating mga senador Antonio Trillanes IV at Bam Aquino, at iba pa.

Binasura ng DOJ ang mga kasong isinampa ng PNP-CIDG laban kay Robredo, De Lima, at Hontiveros noong Pebrero 2020 dahil sa kakulangan ng “probable cause.”

Tinuloy naman ng DOJ ang mga kaso laban kay Trillanes para sa paglabag ng Article 141 ng Revised Penal Code. Ito ang pangatlong sedition case na isinampa laban kay Trillanes sa ilalim ng administrasyon ni Duterte. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

