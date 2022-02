HINDI TOTOO: Bidyo ng pagsuporta ng mga aktor at mamamahayag kay Leni Robredo

Buod

Ang sabi-sabi: Nagpahayag ng suporta ang mga artista at mamamahayag kay Bise Presidente Leni Robredo sa isang political endorsement video.

Nagpahayag ng suporta ang mga artista at mamamahayag kay Bise Presidente Leni Robredo sa isang political endorsement video. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang video ay isang anti-tyranny video upang ipanawagan ang pagbasura ng Anti-Terror Law noong Hulyo 2020.

Ang video ay isang anti-tyranny video upang ipanawagan ang pagbasura ng Anti-Terror Law noong Hulyo 2020. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 8,000 reaksiyon, 741 comments, at 66,000 views ang video sa Facebook.

Mga detalye

Isang post noong Pebrero 16 mula sa Facebook page na “Novo Ecijanos for Leni Robredo” ang nagpakita ng isang video ng mga artista at mamamahayag na umano’y sumusuporta kay Bise Presidente Leni Robredo sa pagtakbo nito sa pagkapangulo.

Makikita sa bidyo ang mga nakapatong na linyang “No to BBM. Never again, never forget. Vote Wisely” at “Yes. Leni Robredo piliin po dapat natin ang pangulo na walang bahid ng korapsyon.”

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 8,000 reaksiyon, 741 komento, at 66,000 views ang video sa Facebook.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang video ng mga artista at mamamahayag ay likha ng direktor na si Chuck Gutierrez at ng Voyage Studios para ipanawagan ang pagbasura sa Anti-Terror Law noong 2020.

Makikita sa orihinal na bidyo na inupload noong Hulyo 2020 sa YouTube ang mga hashtag na #JunkTerrorLaw at #UnitedforDemocracy. Nakalagay din ang #JunkTerrorLaw sa huling parte ng orihinal na video.

Ang mga sinabi ng mga artista at mamamahayag sa bidyo ay ang “The Great Speech” ni Charlie Chaplin na isinalin sa Filipino ni Rody Vera. Nakalagay ang buong teksto sa description ng bidyo.

Walang binanggit ang bidyo na kahit na ano patungkol sa eleksiyon na gaganapin sa Mayo 2022, at wala ring binanggit ang mga artista sa bidyo na pahayag ng pagsuporta sa kahit na sinong presidential candidate na kasalukuyang tumatakbo.

Nilagdaan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11479 o Anti-Terror Law noong Hulyo 3, 2020. Sa kabila ng mga petisyon upang ideklara na “unconstitutional” at ibasura ang batas, nagbaba ng desisyon ang Korte Suprema noong Disyembre 2021 na panatilihin ang karamihan sa mga probiso ng batas, tulad ng 24-day detention ng sinomang pinaghihinalaang terorista kahit na walang korteng nag-utos nito.

Ang tanging tinanggal ng Korte Suprema dahil sa mga petisyon ay ang “killer proviso” sa Section 4 na lumalabag sa freedom of expression. Inalis din ang “benign second mode” sa Section 25 na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan ng Pilipinas na ideklarang terorista ang isang indibiduwal o grupo kung hihilingin ng ibang bansa. – Lorenz Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.