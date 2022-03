Hindi Ito Marites: Lifestyle ni Marcos Jr. sa Amerika

Sa unang episode ng Hindi Ito Marites, samahan si Rappler editor-at-large Marites Vitug sa isang lifestyle check kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. noong nag-aaral ang anak ng diktador sa Amerika.

Mula sa bahay na kanilang tinirahan, sa bahay ng kanilang security detail at housekeepers, hanggang sa isang insidente ng speeding – paano nga ba namuhay sina Marcos Jr. sa Amerika? Magkano ang kaniyang monthly allowance at sino ang nagbayad nito? May bonus pang kuwento mula sa diary ng kanyang ama tungkol sa agam-agam niya sa unico hijo.

Hindi ito chismis!

Sa seryeng Hindi Ito Marites, magbabahagi si Vitug ng trivia mula sa kanyang interviews, newsletter na Sui Generis, at iba pang verified information.

