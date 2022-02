[VIDEO EDITORIAL] Saan ka patungo Comelec?

Isang panawagan ang dumadagundong ngayon para sa commissioners: Maging matapang sa pagtataguyod ng integridad at independence ng Comelec

Nakaabang ang lahat sa susunod na desisyon ng Commission on Elections, lalo na ang First Division nito na may hawak ng tatlong kaso ng disqualification ni Ferdinand Marcos Jr.

Kailan ilalabas ni Ferolino ang desisyon? Pero ang mas malaking tanong: may kredibilidad pa ba ang magiging desisyon niya?

Kailangan ng Comelec na ipamalas ang independence at pagiging influence-proof nito – lalo na pawang Duterte appointees ang mananatili.

Isang panawagan ang dumadagundong ngayon para sa Comelec commissioners: Maging matapang sa pagtataguyod ng integridad at independence ng Comelec.

Mga commissioner, kayo ang inatasan ng Konstitusyon na pangalagaan at pangasiwaan ang isa sa pinakasagradong demokratikong proseso: ang pagpili ng susunod nating lider. – Rappler.com

