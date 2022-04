[VIDEO EDITORIAL] Ang presscon na nag-backfire

Nagkaalaman na kung sino ang delusional, petty, at mayroong over-inflated ego. Nagkaalaman na kung sino ang hindi kayang isantabi ang personal gain para sa bayan.

Ano ba ang sininghot nina Isko Moreno, Ping Lacson, at Bert Gonzales?

Iyan ang tanong ni Rappler regional head Inday Varona sa tatlong kandidato sa pagka-presidente na nag-joint presscon. Simple lang daw ang kanilang pinagkaisahan: walang aatras.

Saan ba sila humuhugot ng yabang o kapal ng mukha upang kumuda nang halos dalawang oras laban sa pangalawang pinakamalakas na kandidato na si Vice President Leni Robredo?

Nagkaalaman na kung sino ang delusional, petty, at mayroong over-inflated ego. Nagkaalaman na kung sino ang hindi kayang isantabi ang personal gain para sa bayan. Nagkaalaman na kung sino ang hindi dapat iboto.

Simpleng bruised male egos lang ba ito?

Tanong ni Rappler columnist John Molo, sino nga ba ang makikinabang kapag hinatak pababa si Robredo? Hindi naman silang tatlo. Siyempre ang front runner.

Pero ano ang lohika ng presscon? At sino ang nag-broker ng presscon na ito sa pagitan ng tatlong kandidato?

Kung eto ay kaso ng “there’s more than meets the eye,” Comelec ang magsisilbing ahente ng katotohanan o kasinungalingan.

Maraming mga development sa loob ng Komisyon na nagpapahiwatig na sinserong mga lingkodbayan ang mga Commissioner, sa kabila ng pagiging pawang mga Duterte appointee.

Muli, ipinapaalala namin ang legacy ng mga nag-walkout na tabulators ng Comelec ng 1986 snap elections.

Tapang at katapatan ang nagsilbing mitsa ng paghuhubad sa pekeng prosesong iyon.

Sana’y ‘yan din ang diwang umiral ngayon… habang pinauuwi natin ang mga payaso. – Rappler.com

