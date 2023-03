[VIDEO EDITORIAL] ‘Puting unggoy’? ‘Wag kumagat sa gaslighting laban sa ICC at EU

Nang bumisita ang mga miyembro ng European Union parliamentarians sa bansa, sabi ng isang mambabatas ng House of Representatives, “They should not use the Philippines’ trade agreement as a card when it comes to human rights investigations.”

Masama ba na bago makipagkamay sa ‘yo, hihilingin ng kausap mo sa negosyo na maghilamos ka ng maruming mukha at maghugas ng madugong kamay?

Tandaan natin, kahit na magkaibang entity, magkakabit ang bituka ng EU Parliament at International Criminal Court dahil lahat ng mga miyembro ng EU ay bahagi rin ng ICC.

Kaya’t nang tinawag ni Senador Jinggoy Estrada na “white monkeys” ang mga taga-ICC, para na rin niyang tinawag ang mga member-nations, kasama ang EU, na mga puting unggoy.

At siya nga pala, kahit na umalis na sa ICC ang Pilipinas, puwede pa rin nitong imbestigahan ang bansa ayon mismo sa nilagdaang kasunduan nang sumali ito.

Mahalaga ang pagbisita ng EU parliamentarians sa Pilipinas dahil senyales ito na may pagsisimulan na ng pag-uusap tungkol sa human rights sa ilalim ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., hindi tulad noong panahon ni Duterte na walang puwang sa dayalogo.

Dapat tuparin ni Pangulong Marcos ang kuda ng kanyang gobyerno. Dahil kung hindi, ang ekonomiya ang magdurusa.

At sigurado nating alam naman ni Marcos Jr. na marami nang mga presidente, gaano man ka-popular, ang itinatakwil ng taumbayan kapag sumasablay ang ekonomiya. – Rappler.com

BASAHIN: [EDITORIAL] ‘Puting unggoy’? ‘Wag kumagat sa gaslighting laban sa ICC at EU