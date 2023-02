[EDITORIAL] ‘Puting unggoy’? ‘Wag kumagat sa gaslighting laban sa ICC at EU

Ang tindi ng gaslighting na nangyayari ngayong bumisita ang mga miyembro ng European Union parliamentarians sa bansa.

Sabi ng isang mambabatas ng House of Representatives sa mga parliamentarians, “Let’s drop the carrot and stick approach.”

Congressman, nasa mundo ka ng realpolitik. Lahat ng bagay, may kapalit.

Huwag gawing kontrabida ang mga taga-EU na naghahangad lamang na may matinong record sa human rights ang kapartner nila sa kalakalan. Their money, their rules, di ba?

Masama ba na bago makipagkamay sa ‘yo, hihilingin ng kausap mo sa negosyo na maghilamos ka ng maruming mukha at maghugas ng madugong kamay? Makatuwiran lang naman, ‘di ba?

Kung talagang gusto ng Pilipinas na magpatuloy ang mga pribilehiyo na kasama sa Generalized System of Preference Plus (GSP+) trade agreement na magtatapos sa taong ito, kailangan nitong ayusin ang lagay ng karapatang pantao sa bansa at itigil na ang extrajudicial killings na, sa totoo lang, ay nangyayari pa rin (ayon sa impormasyong nakalap ng mga taga-EU). Kailangan nitong palayain ang political detainee na si Leila de Lima na anim na taon nang prisoner of conscience. Kailangan nitong ma-decriminalize ang libel at cyberlibel. Kailangan nitong itigil ang red-tagging.

At tandaan natin, kahit na magkaibang entity, magkakabit ang bituka ng EU Parliament at International Criminal Court dahil ang mga miyembro ng EU ay bahagi rin ng ICC.

Kaya’t nang tinawag ni Senador Jinggoy Estrada na “white monkeys” ang mga taga-ICC, para na rin niyang tinawag ang mga member-nations, kasama ang EU, na mga puting unggoy.

Ito namang si Robin Padilla, inangguluhan pa ng “colonialism” ang paghahangad ng ICC na maimbestigahan si dating pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang madugong drug war.

Robin, basa-basa naman ‘pag may time. Kung sabagay, ano nga bang aasahan natin sa ‘yo na binigyan ni Duterte ng absolute pardon mula sa iyong criminal conviction, na nagbigay daan sa pagtakbo mo sa Senado?

Ito’y hindi tungkol sa sinasabi mong pagiging “sunud-sunuran” ng Pilipinas sakaling payagan nitong mag-imbestiga ang ICC.

Siguro dapat natin tanungin mismo si Jinggoy kung ano ang ICC, dahil sa panahon ng tatay niyang si Erap Estrada unang pumirma ang Pilipinas sa founding document na Rome Statute na lumikha sa ICC (kahit 2011 pa naging pormal na miyembro ang Pilipinas). At siya nga pala, kahit na umalis na sa ICC ang Pilipinas, puwede pa rin nitong imbestigahan ang bansa ayon mismo sa nilagdaang kasunduan nang sumali ito.

At Binoy, hindi ito tungkol sa pagdidikta ng mga “puti” sa isang bansa. Ito’y leksiyong halaw sa Holocaust kung saan hindi napigilan ng international community ang mass genocide ng mga Jews. Nakita ng mga bansang nagpasimuno ng ICC na kailangan ng isang korteng tutugis sa mga lalabag sa core international crimes tulad ng genocide, crimes against humanity, war crimes, at crimes of aggression.

At batay sa pagsisiyasat ng ICC, walang sapat na ginawa ang Pilipinas upang maitama ang krimen laban sa sangkatauhan ng drug war ni Duterte.

Ayon naman kay EU lawmaker Hannah Neumann, kakarampot lang – 25 cases and 3 convictions lang ang naipakita ng Pilipinas. No brainer naman sigurong sabihin na walang hustisyang umiral.

Nang pumabor ang internasyonal na korte ng UNCLOS sa Pilipinas laban sa Tsina, may mambabatas bang naglupasay at nagsabing “intervention” iyon? Huwag nating pabayaang baluktutin ng mga pulpol na mambabatas ang katotohanan.

Mahalaga ang pagbisita ng EU parliamentarians sa Pilipinas dahil senyales ito na may pagsisimulan na ng pag-uusap tungkol sa human rights sa ilalim ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., hindi tulad ng panahon ni Duterte na walang puwang sa dayalogo. (PANOORIN. Rappler Talk: EU lawmaker Hannah Neumann on defending human rights in PH)

Sabi ni Neumman, “In terms of the rhetoric, indeed things are changing.” Pero dagdag niya, magkakatalo sa “implementation.” Hindi tatanggapin ng EU ang pangakong napako. Dapat tuparin ni Pangulong Marcos ang kuda ng kanyang gobyerno.

Dahil kung hindi, ang ekonomiya ang magdurusa. At sigurado nating alam naman ni Marcos Jr. na marami nang mga presidente, gaano man ka popular, ang itinatakwil ng taumbayan kapag sumasablay ang ekonomiya. – Rappler.com