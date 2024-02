[EDITORIAL] Dapat makinig si Marcos kay UN special rapporteur Irene Khan

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Kinabahan ba ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) ngayong mismong si United Nation Special Rapporteur on freedom of expression and opinion Irene Khan ang nagrekomendang mabuwag ito?

Hindi naman ito ang unang beses na may nagrekomendang lusawin na ang NTF-ELCAC, pero pumunta si Khan sa bansa sa imbitasyon ng gobyerno ng Pilipinas. Iba na ang ihip ng hangin ngayon. Minana lamang ni Ferdinand Marcos Jr. ang task force mula sa administrasyong Duterte at tila pati sakit ng ulo na dala nito ay sinalo rin niya. Matutuwa ba siya sa task force na, una, binuo ng hindi niya masyadong paboritong political clan – ang mga Duterte, at pangalawa, sagabal sa international ambitions niya?

Ambisyon ni Marcos na maging miyembro ang Pilipinas ng prestihiyosong UN Security Council at mamuno tayo sa UN Commission on the Status of Women. Paano niya gagawin ito kung hindi pa naa-address ng Pilipinas ang tinatawag ni Khan na “grave and deep-seated human rights problems.” (PANOORIN: UN Special Rapporteur Irene Khan in conversation with PH media)

Sa madaling salita, papaano makakaupo sa la mesa ng mga adults sa UN si Marcos kung hindi pa siya toilet-trained?

Mga heneral ng NTF-ELCAC – na tila walang nakikita sa mundo kundi pula ng komunismo – mukhang hindi na kayo politically expedient sa nakaupo sa trono sa Malacañang.

Mula golden boys noong panahon ni Digong, tila kayo na ang ikinahihiyang tiyuhin na ayaw imbitahan sa mga reunion dahil medyo mahilig magkalat. Ang jologs nga naman ng red-tagging, di ba Ginoong Marcos? Walang sophistication, hindi pang-New York. It’s so 1940’s. At hindi kailanman in fashion ang retro sa international stage.

Pero seriously, kung gusto ng Pilipinas maging world leader sa usapin ng kababaihan at maupo sa security council, hindi sapat ang lip service. Hindi sapat ang magpalaya ng senadorang dapat naman talagang lumaya.

Ang pagbubuwag ng NTFL-ELCAC ay magiging nakagagandang senyales na ikaw ay walking the talk, Ginoong Marcos. Ang paglalabas ng executive order laban sa red-tagging ay indisputable proof na sibilisado na muli ang gobyerno ng Pilipinas. Ibigay na natin kay McCarthy ang ignonimity ng witch hunting sa kasaysayan, at sana’y hindi na madawit sa isyu na ‘yan ang pangalan mo. So uncool.

Sabi nga ni Khan, mayroong “veil of denialism at one level but at one level they’re perfectly aware of what’s happening.”

Dagdag pa ng rapporteur, “The signs are good, it’s like the sun rising in the morning, but it’s the rest of the day that will count, as to whether it will be sunny or rainy.”

Ginoong Marcos, alam mo ‘yan, at kung mayroon kang namana sa iyong ama, ito sana ang political will. Nakikita natin ‘yan ngayon sa pakikitungo mo sa Tsina. Nasimulan mo na, dapat mong tapusin. Dapat nang ipadala sa psychiatrist’s office ang mga rabid red-taggers ng NTF-ELCAC, hindi sa mga policy-making corridors ng bansa. – Rappler.com