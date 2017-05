Kung saan nagsimula ang digmaan kontra-droga

Nakatitiyak si Police Chief Superintendent Joel Coronel na walang natanggap na reklamo ang kanyang opisina tungkol sa paglabag sa karapatang pantao kaugnay ng Operation Double Barrel. Sa abot ng nalalaman niya, ang Internal Affairs Service, na nag-iimbestiga kapag may napapatay sa operasyon ng pulisya, ay walang natuklasang anomalya o mga ilegal na pagkilos ng pulis-Maynila.

Matangkad, malinis ang gupit, at matulungin sa mahabang panayam ng Rappler ang direktor ng Manila Police District. Kahit nasabihan na siya sa mga naunang panayam tungkol sa mga akusasyon ng human rights violations laban kay Alvarez, nagulat siya sa alegasyong posibleng may kinalaman ang patrolman sa summary executions. “Not just torture, coercion, or ano?” tanong niya.

Ayon kay Coronel noong kalagitnaan ng Abril, nakatalagang beat patrolman sa Delpan si Alvarez. Dahil sa mga alegasyong iniharap ng Rappler, ipinag-utos ni Coronel na pag-aralan ang mga insidenteng kinasangkutan ni Alvarez.

“I cannot comment on him other than what appears in his record,” sabi ni Coronel, “because I do not know him personally naman eh, so based on the record, kung titingnan ko ’to, [he] is an ideal policeman. I mean not an ideal but he’s ano, what should I say, tawag nito, above average policeman, kasi very satisfactory ’to, based on his record.”

Nang mabanggit ang posibilidad na sangkot din ang ibang pulis, sinabi ni Coronel na maiimbistigahan din ang mga ito. “If it can be established there’s conspiracy among them, so lahat sila, those who are involved in that operation may be held accountable for murder.”

Humiling din ang Rappler na makapanayam ang 7 pulis-Delpan na pinangalanan sa spot reports sa pagpatay kina Joshua Cumilang, Rex Aparri, at Mario Rupillo. Ipinahatid nila ang pagtanggi sa pamamagitan ni Kumander Ibay ng PS-2 Moriones.

May pagkakataong biglang napapatawa si Coronel, lalo na kapag ikinukuwento sa kanya ang mga reklamo laban kay PO3 Ronald Alvarez. Napapahagikgik siya nang naikuwento sa kanya na ipinagyayabang daw ni Alvarez ang mga napapatay nito, at napapabungisngis din habang binabasa niya ang sinasabing panlalaban ni Rex Aparri sa mga pulis. Sinabi niyang puwedeng sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo ang mga pulis na lumalabag sa karapatang pantao, pero baka naman iba ang nangyari, aniya.

“Baka patay na, binaril pa ni Alvarez,” sabi niya habang nakangisi. “Hindi ko kasi alam, baka p’wedeng ganoon. Patay na, pinagbabaril din ni Alvarez,” napahinto siya at natawa muli. “Kaya siguro nakita noong witnesses. No, I’m not one to joke about this. Sorry, ha,” sabi niya, sabay tanggal ng kanyang salamin.

Taas-noo sa paglilingkod ng kanyang distrito ang hepe ng MPD. Sa ilalim ni Duterte at ng unang salta ng Project Double Barrel, sabi ni Coronel, kumikilos ang MPD sa kanilang sariling awtoridad. Nawala na raw ang dating patakaran na kailangan pang humingi ng pahintulot mula sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). Kahit sino ay nakakakilos na sa mga operasyon kontra droga, sabi niya, pati beat patrollers. Pagkatapos na ng operasyon sila kailangang mag-ulat sa PDEA.

Pinasinungalingan ito ng PDEA. Sinabi nito sa sulat sa Rappler na walang nagbago sa alituntunin sa koordinasyon.

“I believe we are successful,” sabi ni Coronel tungkol sa digmaan laban droga. “We’re trying to win it, but this time, we have the upper hand in this war.”

Tumaas ang bilang ng mga operasyon laban sa ipinagbabawal na droga. Bumababa ang suplay ng droga, pati ang dami ng krimen, liban sa homicide. Naabot ng lungsod ang kota ng dapat mapasuko – 46,764 ang naitala mula Hulyo 1.

“Hindi naman lahat [ng suspek] sa MPD napapatay,” sabi niya. “We have more arrests than killed.” Ang 368 na napatay mula Hulyo, sabi niya, ay wala pa sa 10% ng mga naaresto.

Hindi nagulat si Coronel sa mga napatay. Paliwanag niya, inaasahang lalaban ang mga suspek sa droga.

“Wala na, talagang magpapakamatay na ’yan para sa hawak nilang drugs,” sabi niya. “I’m sure inutang na nila ’yan. Buhay na nila kapalit d’yan at sisingil na sila ng buhay ng mga traffickers. No different from Mexicans and Colombians.”