[EDITORIAL] Sorry Arnie Teves, walang golf sa kulungan

Ang sarap pa rin ng buhay ng puganteng si Arnie Teves – na dinakip ng lokal na otoridad ng Timor-Leste habang siya’y nag-go-golf sa capital city Dili sa bisa ng isang Interpol red notice.

Tila na under-estimate ni Teves ang bisa ng red notice alert, na halos nagsisilbing international warrant.

Ayon kay Department of Justice spokesperson Mico Clavano, nag-meeting na ang mga gobyerno ng Timor-Leste at Pilipinas at napag-usapan ang “most feasible, fastest, and safest way” para maibalik si Teves sa Pilipinas. Malamang ay sa pamamagitan ng deportation dahil kanselado na ang passport ni Teves.

To be clear, innocent until proven guilty si Teves sa pagpaslang sa isa pang elected official – si noo’y governor Roel Degamo – pero kailangan muna siyang humarap sa korte. Malaki ang implikasyon sa pagkatao ni Teves nang siya ay nagpugante – isa siyang kongresista bago nasipa mula sa Mababang Kapulungan. Nanumpa siyang itataguyod ang batas ng Pilipinas.

Ginawa na rin ito ng ilang elected officials. Andiyan si dating senator Panfilo Lacson, na naging pugante nang 15 buwan dahil sa pagkakasangkot sa Dacer-Corbito murder case.

Andiyan din ang dating governor ng Palawan na si Joel Reyes na akusado sa pagpatay sa environmental activist at journalist na si Doc Gerry Ortega. May 13 taon nang pugante is Reyes, at mismong international journalists na ang nanawagan na lutasin na ang pagpaslang kay Ortega.

Habang nag-go-golf si Ginoong Teves sa Timor-Leste, tinitiis ng iba pang mga akusado ang kulungan, tulad ni dating justice secretary at senadora Leila de Lima na ipinaglaban ang kanyang kawalang-sala sa mga korte.

Sa pag-akusa kay Teves na siyang mastermind sa pagpatay kay Degamo, muli na namang na-e-expose ang bayolenteng warlordism sa bansa, lalo na sa probinsiya. ‘Yan ang kultura ng patayan ng mga politiko na kung saan hindi bababa sa 10 mayor at 18 vice mayor ang namatay mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang 2023.

At walang ‘sing garapal ang pagpatay kay Degamo dahil hindi lang siya incumbent, pinatay siya sa sarili niyang tahanan in broad daylight, kung saan siyam na ordinaryong mamamayan ang namatay at 12 ang sugatan sa crossfire.

Walang pinag-iba si Teves sa most wanted ng FBI na doomsday preacher na si Apollo Quiboloy na nagtatago ngayon at gamit din ang excuse na “nanganganib ang kanyang buhay.” Wanted siya dahil sa labor trafficking scheme ng simbahan niyang Kingdom of Jesus Christ na nagdala ng mga miyembro sa US gamit ang umano’y “fraudulently obtained visas.”

Pinuwersa pa nito ang mga miyembro na mag-solicit para sa pekeng charity, habang ang mga donasyon ay ginagamit sa simbahan at tinutustusan ang marangyang buhay ng mga lider ng KOJC. Kasama rin sa charges sa US ang sex trafficking kung saan dumanas ng pang-aabusong sekswal ang mga babaeng miyembro ng simbahan sa kanyang kamay.

Si Reyes, Quiboloy, at Teves ay mga puganteng malinaw na walang paggalang sa batas at proseso ng bansa, at lalong walang respeto sa sistema ng hustisya. Hindi sila mga “helpless” na akusado – mga tao silang tumatamasa ng malawak na kapangyarihan sa lipunan na may access sa de-kalibreng abogado at mga “friends in high places.” Kung totoong inosente sila, magiging mahirap ibaon ang katotohanan.

Impunity ang tawag diyan, at habang nagpapatuloy sa paggu-goodtime ang mga puganteng ito – lalo lang lumilinaw na mga dukha lang ang nakukulong sa Pilipinas. O yung mga tulad ni De Lima na may prinsipyo at hindi nag-isip na maging fugitive.

Sana’y kasing sidhi rin ng pagtugis kay Teves ang pagtugis kay Quiboloy. Si Quiboloy ang magiging litmus test kung talagang may piring sa mga mata si Lady Justice sa Pilipinas at kung hindi ito mababaligtad kahit ng impluwensiya ng mga Duterte at isang Robinhood Padilla.

At sorry, Teves, wala ka nang access sa golf sa kulungan. Pero huwag tumangis, hindi kami magtataka kung magkaka-access ka sa ibang luho sa buhay, tulad ng aircon, appliances, cellphone, at masarap na pagkain. Dahil kahit sa kulungan, langit ang pinagkaiba ng mahirap at mayaman. – Rappler.com