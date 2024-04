[EDITORIAL] Ang low-intensity warfare ni Marcos kung saan attack dog na ang First Lady

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Sabi ng Rappler columnist at batikang journalist na si John Nery, ang latest interview daw ni First Lady Liza Marcos ay hudyat ng bagong antas sa “unraveling” ng UniTeam. Sabi ni Nery, ito’y “rift impossible to bridge; wound impossible to heal.”

Pero maliban sa escalation ng labanan, sa unang kilatis, tila ito’y smart political tit-for-tat. Hitik ang interview ng quotable quotes. Ang tono ng First Lady: maybahay na medyo pranka, medyo maanghang, medyo palaban.

Pero ‘pag hinalungkat pa natin, makikita ang hugis ng isang well-calibrated PR move. Sa loob ng isang oras, pinabulaanan niya na “under de saya” ang kanyang mister, na bilang “sister-out-law” hindi niya papatulan si Imee Marcos, hindi siya tatakbo sa Senado, hindi onion smuggler ang kapatid niya, at hindi siya pikon at maghahabla laban sa mga kritiko niya. May patutsada pa nga siya laban sa dalawang laos at bayarang blogger.

Kung may Daddy Digong at Brother Baste si Vice President Sara Duterte, tila ngayo’y mayroon nang loyal wife-archetype na magtatanggol kay Presidente. Proxy word wars? Bring it on!

Ilang ulit din sinabi ni Mrs. Marcos ang messaging na ito: sobrang bait at maginoo nga kasi ni Presidente at hindi niya papatulan ang kanyang Bise Presidente kahit inaalipusta na siya. Kaya’t kailangan nang kumibo ng misis. Kamakailan lang ay ipinagtanggol pa ni Marcos si Sara sa pananahimik nito sa West Philippine Sea.

Sabi nga ng isa naming editor: “It’s low-intensity warfare he is engaging in, using his wifey.”

May karapatang magalit si Liza Araneta bilang asawa, pero dapat ba siyang magpahayag ng galit bilang First Lady na hindi maihihiwalay sa persona niya ngayon?

Lilinawin natin, talaga namang ang bastos ng diskarte ng Duterte men, lalo na’t nakaupong Bise Presidente ang kanilang anak/kapatid. Nakidagdag pa nga si Pantaleon Alvarez na ngayo’y malapit nang igisa sa sarili niyang mantika matapos ang isang borderline “seditious” na panawagan sa militar na iatras ang suporta kay Marcos.

Kung hindi man kayang rendahan ni Sara Duterte ang kawalang modo ng mga kapamilya at kaalyado niya, dapat ay hindi siya uma-attend sa mga rally na nagiging bash-session laban sa presidente na kanyang pinaglilingkuran. Tsk, hindi naman talaga strong point ng mga Duterte ang professionalism.

Pero mabalik tayo kay Mrs. Marcos Jr. Sa mga nakapanood, may nagsasabing sana’y nanatili na lang “above the fray” ang Unang Ginang. May nagsasabi ring sana’y mas may class at sophistication ang interview. (Tila sinadya ‘atang magmistulang maritesan ito.) Mayroon ding nagtatanong: Hindi ba siya napagsabihan sa pagkakataong ito ng presidente na “behave”? Mukhang hindi, dahil tila bahagi na siya ng propaganda strategy ng Palasyo.

Camelot ala Kennedys ang packaging ng mag-asawang Marcos nang sinimulan nila ang disinformation at PR offensive noong 2014. Pero mai-imagine mo ba ang isang Jackie Kennedy na gagamiting polemicist ng White House? Hinding-hindi.

Ayon kay Marcos sa isang January 2023 interview tungkol sa kanyang maybahay, “We don’t talk policy together.” Pero sabi nga ni Bea Cupin at Chay Hofileña ng Rappler sa profile nila kay Liza Marcos, “In Malacañang, it’s difficult to separate politics from policy.” At malinaw na political move ang isama ang Unang Ginang sa rambol. (BASAHIN: Liza Araneta Marcos, First Lady of the Philippines)

Hindi uubra ang trapo tricks sa mga Duterte – they play dirty – pero wala na bang ibang baraha maliban sa “ilaw ng tahanan” ng Unang Pamilya? Sana lang, hindi pumatol sa gutter politics ng mga Duterte ang mga Marcos. Indikasyon ba ito ng desperasyon na nadarama ng Team Camelot?

Tama si John Nery, ibang antas na talaga ito.

Umabot na nga sa new low ang labanan kapag ginagamit nang attack (or defense) dog ang First Lady. – Rappler.com