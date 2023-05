CALL FOR ENTRIES: Premyong LIRA 2023

Ito ay isang press release mula sa Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo, Inc.

Binuksan muli ng Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo (LIRA), Inc. ang Premyong LIRA sa ikatlong taon nito bilang timpalak-tula na kumikilala sa pinakamahuhusay na makata sa Filipino ng ating bansa. Tatanggap ang timpalak ng mga entri hanggang Agosto 31, 2023. Mag-uuwi ng P15,000, P9,000, at P6,000 ang una, ikalawa, at ikatlong gantimpala.

“Sa unang dalawang taon ng Premyong LIRA, nakatutuwang masaksihan ang daan- daang makata at libo-libong tula ng bayan na nakikiisa sa timpalak. Sa Premyong LIRA, makikilala natin ang pinakamahuhusay nating makata sa Filipino,” wika ni Dr. Joti Tabula, ang pangulo ng LIRA.

Sa unang taon ng Premyong LIRA noong 2021, higit sa 3,000 tula ang binasa ng lupon ng mga hurado na kinabibilangan nina Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan at Tagapagtatag ng LIRA Virgilio S. Almario, Fidel Rillo, at Assistant Professor Danilo M. Reyes. Sa unang dalawang taon ng timpalak, pinarangalan ang mga tula nina Randy Villanueva, Mikael de Lara Co, Glenn Galon, RB Abiva, Mirick Paala, Mel Viado, Roy Cagalingan, Jhio Jan Navarro, Kartilya ng Katarata, John Brixter Tino, Christian Vallez, at Ronaldo Vivo, Jr.

Narito ang mga tuntunin ng timpalak:

Bukás ang timpalak sa lahat, kasapi man o hindi ng LIRA, maliban sa Board of Trustees ng LIRA. Ang ipapasang entri ay koleksiyon ng sampu (10) hanggang labinlimang (15) tula. Kailangang may pamagat ang ipapasang koleksiyon. Maaaring magpása ng mga tulang may malayang taludturan, may tugma at sukat, o kombinasyon. Malayang pumili ng kahit anong paksa, ngunit hinihikayat na magpása ng mga tulang tumatalakay sa mga usaping panlipunan. Kailangang orihinal at nasusulat sa Filipino ang ilalahok, at hindi pa nalalathala sa alinmang publikasyon. Hindi rin maaaring ipasa ang salin ng nalathala nang tula. Ipadala sa email na gawadlira@gmail.com ang lahok. Sa subject line, ilagay ang “Gawad LIRA”. Ilakip sa email ang mga sumusunod:

a. Ang lahok (Portable Document Format [PDF]). Gamitin ang font na Arial at may sukat na 12pt. Single-spaced. A4 size na may mardyin na isang (1) pulgada sa itaas, ibaba, at magkabilang gilid.

b. Sagisag-panulat (pen name). Huwag maglalagay ng kahit anong pahiwatig ng tunay na pangalan ng kalahok.

c. Pirmadong entri form

d. Bionote ng makata Ang hulíng araw ng pagsusumite ng lahok ay sa 31 AGOSTO 2023, 11:59 n.g. Ang mga lahok na isusumite pagkatapos ng dedlayn ay hindi na tatanggapin. Makatatanggap ng email mula sa komite ang mga magpapasa ng lahok. Awtomatikong deskalipikado ang mga lahok na may kulang na dokumento o hindi makasusunod sa mga tagubilin. Ang mga matatanggap na lahok ay ituturing na kompleto at tapos. Hindi tatanggapin ang anumang rebisyon sa loob ng panahon ng timpalak. Ang pasiya ng mga hurado ay pinal at hindi na mababago. Ang sinumang mahuli at mapatunayang nagplahiyo o nangopya ay hindi na muling makasasali pa sa timpalak na ito. Ang mga magwawaging lahok ay ilalathala sa subinir program at mga antolohiyang kaugnay ng Premyong LIRA.

Ang Premyong LIRA ay suportado ng Merck, isang science and technology company na may opisina sa Filipinas. Ang Merck ang pinakamatandang pharmaceutical and chemical company sa buong mundo mula nang maitatag ito sa Darmstadt, Germany noong 1668.

Ang LIRA ang pinakamatandang samahan ng mga makatang nagsusulat sa Filipino. Itinatag noong 1985 ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan Virgilio S. Almario (aka Rio Alma), nagsilbi itong matagumpay na linangan ng di iilang batikang makata, tulad nina Victor Emmanuel Carmelo Nadera, Romulo Baquiran Jr., Michael M. Coroza, Roberto Añonuevo, Rebecca Añonuevo, Jerry Gracio, Edgar Calabia Samar, at Enrique Villasis. Noong 2011, kinilala ito bilang isa sa Ten Accomplished Youth Organizations (TAYO) para sa mga gawain ng paglilingkod sa ngalan ng tula ng mga makatang-boluntaryo nito. Bukod sa Premyong LIRA, proyekto ng organisasyon ang Palihang LIRA (taunang workshop sa tula), LIRAhan (buwanang tanghal-tula), Librong LIRA (paglalathala ng mga tula).

Para sa karagdagang detalye at iba pang katanungan, magpadala ng e-mail sa gawadlira@gmail.com. — Rappler.com