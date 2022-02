Bileg ken Pagrebbengan: Gobernador ti Probinsia, Bise Gobernador, Bokal

Gobernador

Panagtakem

3 a tawen manipud iti tengnga ti aldaw ti Hunio 30 kalpasan ti eleksion

Mabalin a mabotosan agingga iti tallo nga agsasaruno a termino

Kualipikasion

Makipagili a Filipino

Saan a naub-ubing ngem 21 anios iti aldaw ti eleksion

Rehistrado a botante iti probinsia a pagpabotosanna

Residente iti probinsia a pagpabotosanna iti saan a nabibiit ngem 1 tawen sakbay ti eleksion

Makabasa ken makasurat iti Filipino wenno iti uray ania a sabsabali a lokal a lengguahe

Bileg ken Akem

Mangsuperbisar iti pannakaisayangkat dagiti programa ken proyekto ti gobierno probinsial

Mangkita iti pannakaipakat dagiti linteg ken ordenansa a mangapektar iti probinsia

Mangisayangkat ken mangikagumaan iti pannakaur-or ti kuarta wenno mateggedan para iti probinsia

Mangisayangkat ken mangikagumaan iti pannakausar dagiti rekurso iti pannakaisayangkat dagiti programa ken proyekto para iti pagimbagan dagiti masakupan daytoy

Mangipanamnama iti pannakaidanon dagiti kangrunaan a serbisio ken ti pannakaipaay dagiti umisu a pasilidad kadagiti masakupan daytoy

Mangkita iti pannakaisayangkat ti development plan ti probinsia

Naadaw iti Local Government Code of 1991; Task and Responsibilities Checklist nga inyisyu ti Department of the Interior and Local Government (DILG)

Bise Gobernador

Panagtakem

Kualipikasion

Bileg ken Akem

Agserbi a mangiwardas nga opisial (presiding officer) iti hunta ti probinsia (provincial board)

Mangdutok kadagiti amin nga opisial ken empleado ti hunta ti probinsia malaksid kadagiti pannakadutok a sagudayen ti Local Government Code of 1991

Agtakem a gobernador para kadagiti nabatbati a tawen iti maysa a takem no adda permanente a pannakabakante; ngarud, addaan kadagiti amin a bileg ken akem ti hepe ehekutibo ti probinsia

Naadaw iti Local Government Code of 1991; Task and Responsibilities Checklist nga inyisyu ti Department of the Interior and Local Government (DILG)

Bokal (Kameng ti Hunta ti Probinsia | Provincial Board Member)

Panagtakem

Kualipikasion

Pakabuklan ti Hunta ti Probinsia

Ti Bise Gobernador nga agserbi a mangiwardas nga opisial (presiding officer)

Dagiti nabotosan a regular a kameng

Ti Presidente ti provincial chapter ti Liga ng mga Barangay sa Pilipinas

Ti Presidente ti provincial chapter ti Sangguniang Kabataan Federation

Ti Presidente ti provincial chapter ti pederasion dagiti konseho dagiti munisipio ken siudad

3 a pannakabagi a sektoral: 1 manipud kadagiti babbai, 1 manipud kadagiti mangmangged iti agrikultura wenno industria, ken 1 manipud iti ania man kadagiti sumaganad: nakurapay iti siudad, indiheno nga umili, addaan disabilidad

Bileg ken Akem

Mangipasa kadagiti ordenansa ken resolusion a mangilatang kadagiti pondo para kadagiti programa ken proyekto ti probinsia

Mangipasa iti tinawen ken suplemento a panagilatang ti gobierno probinsial

Mangaprobar ken mangipasa kadagiti ordenansa ken resolusion a napateg iti pannakapataray ti gobierno probinsial

Mangipalubos kadagiti prangkisa ken mangaprobar kadagiti permiso ken lisensia

Naadaw iti Local Government Code of 1991; Task and Responsibilities Checklist nga inyisyu ti Department of the Interior and Local Government (DILG)

– Rappler.com

Sinukisok ni Jodesz Gavilan ti Rappler.com | Impatarus iti Ilokano ti UMPIL (Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas)