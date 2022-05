KULANG SA KONTEKSTO: Mayroong unliquidated transactions ang Angat Buhay program

Nakalagay sa annual audit report ng Commission on Audit para sa Office of the Vice President noong 2019 na naipasa na nito ang mga kulang na resibo

KULANG SA KONTEKSTO Ang katotohanan: Ipinakita lamang sa video ang isang balita mula pa noong 2019 tungkol sa mga kulang na official receipt (OR) ng Angat Buhay Program noong 2018. Pinutol ang buong report mula sa UNTV at hindi isinama ang paliwanag ng OVP sa isyu. Nakalagay sa Commission on Audit report noong 2019 na naibigay na ng OVP ang mga kulang na OR at nagbigay din ito ng paliwanag sa mga hindi pa nila nakukuhang OR.

Ipinakita lamang sa video ang isang balita mula pa noong 2019 tungkol sa mga kulang na official receipt (OR) ng Angat Buhay Program noong 2018. Pinutol ang buong report mula sa UNTV at hindi isinama ang paliwanag ng OVP sa isyu. Nakalagay sa Commission on Audit report noong 2019 na naibigay na ng OVP ang mga kulang na OR at nagbigay din ito ng paliwanag sa mga hindi pa nila nakukuhang OR.

Isang post noong Abril 27 ng TikTok user “@senoritakikay” ang nagpapakita ng video ng isang report tungkol sa umano’y mga unliquidated transaction ng Angat Buhay Program ng Office of the Vice President (OVP).



Makikita sa post ang mga tekstong ito: “Angat Buhay pala ha. Oh mga die hard fan ni Leni diyan. Nganga kayo” at “Unliquidated pala ang Angat Buhay Project ni Leni.”



Kulang sa konteksto ang sabi-sabing ito.

Ang report ng UNTV na ipinakita sa video ay mula pa noong Hunyo 2019. Hindi isinama sa TikTok video ang bahagi ng UNTV report na nagpapakita ng sagot ng OVP tungkol sa isyu. Mapapanood sa 1:04 timestamp ng UNTV report na sinabi ng OVP na Disyembre 2019 pa ang deadline ng mga local government units (LGUs) upang maibigay sa kanila ang mga kulang na official receipt (OR).



Ang tinutukoy sa UNTV report ay ang nakalagay na obserbasyon ng Commission on Audit (COA) para sa OVP noong 2018 tungkol sa 112 transactions ng OVP sa Angat Buhay program na walang OR.

Noong 2019, sinabi sa annual audit report ng COA na ipinasa na ng OVP sa COA ang OR para sa 62 na transaksiyon at kopya ng Bank-validated Advice to Debit Account (ADA) ng 39 na transaksiyon.

Nakalagay din sa report na may 11 pang transaksiyon ang walang OR. Paliwanag ng OVP, nahuli ang mga nasabing OR dahil mayroong mga supplier na hindi nagbibigay ng OR hangga’t hindi pa credited ang electronic fund transfers sa kanilang mga bank account.

Ang Angat Buhay ay isang programa ng OVP na nagsimula noong 2016. Sa ilalim ng programang ito, nakikipag-partner ang OVP sa pribadong sektor upang makapagbigay ng tulong sa mga LGU. – Lorenz Pasion/Rappler.com

