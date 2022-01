HINDI TOTOO: Aprubado ang P8,000 na cash aid para sa mga taga-NCR at Luzon

Ang audio na ginamit upang ikalat ang sabi-sabing ito ay mula sa isang PTV report noong Agosto 2021, at hindi ngayong Enero 2022

Buod

Ang sabi-sabi: Aprubado na ang P8,000 cash aid para sa mga nakatira sa National Capital Region at Luzon.

Aprubado na ang P8,000 cash aid para sa mga nakatira sa National Capital Region at Luzon. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ang audio na ginamit sa post ay mula sa isang PTV report noong Agosto 11, 2021, at hindi para sa kasalukuyan. Ang ECQ quarantine classification ay pinalitan na ng bagong Alert Level System.

Ang audio na ginamit sa post ay mula sa isang PTV report noong Agosto 11, 2021, at hindi para sa kasalukuyan. Ang ECQ quarantine classification ay pinalitan na ng bagong Alert Level System. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 6,400 views ang video sa YouTube na nagtataglay ng sabi-sabing ito.

Mga detalye

Isang post noong Enero 9 mula sa YouTube channel na “Talakan TV” ang nagsabi na aprubado na ang P8,000 cash aid para sa mga nakatira sa National Capital Region at Luzon.

Pinamagatan ang video na “P8,000 CASH AID PARA SA MGA TAGA NCR AT LUZON, APRUBADO NA!”

Maririnig sa YouTube video ang ulat ni PTV reporter Kenneth Paciente tungkol sa pamimigay ng cash aid habang ipinapakita ng video ang mga larawan mula sa iba’t-ibang payout sites.

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 6,000 na views ang video ng Talakan TV sa YouTube.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ang audio na ginamit sa video ay mula sa isang PTV report ni Kenneth Paciente noong Agosto 11, 2021, at hindi para sa kasalukuyan.

Ang report ni Paciente ay para sa cash aid na ibinigay sa mga pamilyang apektado ng Enhanced Community Quarantine (ECQ) na ipinatupad sa Metro Manila mula Agosto 6 hanggang 20, 2021. Maaaring umabot ng P4,000 ang matatanggap ng bawat pamilya sa nasabing cash aid.

Pinalitan ng gobyerno ng bagong COVID-19 Alert Level System ang naunang four-tier classification system kung saan kabilang ang ECQ, Modified ECQ, General Community Quarantine (GCQ), at Modified GCQ.

Ginamit na ang bagong Alert Level System sa buong bansa mula noong Oktubre 20, 2021, matapos ang pilot testing nito sa Metro Manila noong Setyembre 2021.

Isinailalim sa Alert Level 3 ang mga piling lugar mula Enero 14 nang biglang dumami ang COVID-19 cases sa bansa.

Bagamat hindi para sa lahat ng pamilyang apektado ng Alert Level 3, sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa programang Talk To The People noong Enero 6 na may nakalaan na P50 milyon para sa mga manggagawa sa tourism industry sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP).

Sinabi rin ni Bello na kung mangyari ang “worst case scenario,” maaari silang maglaan ng P1 bilyon para sa mga manggagawa na naapektuhan ng Alert Level 3.

Umabot na sa 3 milyon ang kabuuang bilang ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Si Lorenz Dantes Pasion ay isang Rappler contributor. Ang fact-check na ito ay sinuri ng miyembro ng research team ng Rappler at ng senior editor.

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.