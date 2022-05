HINDI TOTOO: Nagsanib-puwersa ang CIA at mga komunista para hindi manalo si Marcos Jr.

Buod

Ang sabi-sabi: Nagsanib-puwersa ang mga komunista at ang Central Intelligence Agency (CIA) para hindi makabalik sa puwesto ang mga Marcos, partikular na ang anak ng yumaong diktador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Malabong magsabuwatan ang CIA at ang mga komunista. Sa isang declassified na dokumento mula sa CIA noong 1985, itinuring ng naturang institusyon na “principal threat” sa mga base ng Estados Unidos ang mga komunista sa Pilipinas. Samantala, noong 2017, ibinalita ng National Democratic Front ang umano’y pakikipagsabwatan ng CIA sa Armed Forces of the Philippines upang pagtangkaang patayin si Jose Maria Sison, ang tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines.

Mga detalye

Ayon sa isang post sa Facebook, nagsanib-puwersa ang Central Intelligence Agency (CIA) at ang mga komunista sa Pilipinas upang harangin ang pagbabalik ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., anak ng yumaong diktador, sa kapangyarihan.

Ang sabi nito, “LAHAT NG BUONG PUWERSA NG DIMONYONG KUMUNISTA AT CIA NG AMERIKA NA NAGSANIB-SANIB AY GAGAMITIN NILA WAG LANG MAKABALIK ANG MARCOS SA KAPANGYARIHAN.”

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Malabong magsanib-puwersa ang CIA at ang mga komunista. Sa isang declassified na dokumento ng CIA noong 1985, na pinamagatang, “Communist Insurgency in the Philippines: Organization and Capabilities,” itinuring ng naturang institusyon na banta ang mga komunista sa mga base ng Estados Unidos.

Ayon sa kanila, “the [New People’s Army] is much more likely to selectively target US personnel or attempt to place bombs in US installations [than the Philippine army].”

(Mas mataas ang tiyansa na atakihin ng New People’s Army ang mga tauhan ng Estados Unidos, o magtangkang maglagay ng bomba sa mga instalasyon ng US, kaysa sa militar ng Pilipinas.)

Ang New People’s Army, o NPA, ang armadong sangay ng Communist Party of the Philippines (CPP).

Samantala, noong 2017, naglabas ng impormasyon ang National Democratic Front sa umano’y pakikipagsabuwatan ng CIA sa AFP upang pagtangkaang patayin si Jose Maria Sison, tagapagtatag ng CPP. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com

