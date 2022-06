HINDI TOTOO: Legal front organization ng CPP-NPA-NDF ang Kontra Daya

Ang Kontra Daya ay organisasyong binubuo ng mga grupo mula sa iba’t ibang mga sektor, na ang layunin ay bantayan at i-report ang anumang mangyayaring dayaan o karahasan sa panahon ng kampanya at eleksiyon

Buod

Ang Kontra Daya ay isang “above” at “legal front” na organisasyon ng partidong komunista. Marka: HINDI TOTOO

Ang Kontra Daya ay organisasyong binubuo ng mga grupo mula sa iba’t ibang mga sektor, na ang layunin ay bantayan at i-report ang anumang mangyayaring dayaan o karahasan sa panahon ng kampanya at eleksiyon. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, ang video na naglalaman ng naturang sabi-sabi ay umani na ng mahigit 18,000 views sa YouTube. Ang sabi-sabi ding ito ay isang paraan ng red-tagging na maaaring magpahamak sa isang grupo o indibiduwal.

Mga detalye

Noong Mayo 24, ipinaskil ni “Coach Jarret” sa kanyang YouTube channel ang video na may pamagat na “HINDI PALA NATUPAD NI PRES DUTERTE ANG PANGAKONG MALINIS NA ELEKSYON? SINO MAY SABI?!”

Nilalaman ng mahigit 24 minutong video na ito ang sabi-sabi at alegasyon na ang Kontra Daya ay kasapi at isang legal front na organisasyon ng Communist Party of the Philippines, New People’s Army, at National Democratic Front (CPP-NPA-NDF).

Hindi ito totoo.

Ang Kontra Daya ay isang organisasyon na binubuo ng mga grupo mula sa iba’t ibang mga sektor. Kabilang sa mga layunin ng Kontra Daya ay ang pagkaisahin ang iba’t ibang hanay o grupo laban sa dayaan sa eleksiyon, magbigay ng voters education, at aktibong makipag-usap sa iba’t ibang mga ahensya, gaya ng Commission on Elections, kaugnay ng mga ipinapatupad na panukala sa eleksiyon.

Ang alegasyon na ito ni Coach Jarret sa Kontra Daya ay nagmula sa inilabas na balita ng INQUIRER.net noong Mayo 20 tungkol sa inilabas na interim report ng International Observer Mission noong Mayo 19 para sa nangyaring eleksiyon noong Mayo 9. Ayon sa report ng IOM, marami ang naitalang kaso ng vote-buying, red-tagging, at karahasan noong nagdaang halalan. Ang inisyatibong ito ng IOM ay proyekto ng International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP).

May alegasyon din si Coach Jarret, ang IOM, ICHRP, at Kontra Daya ay mga grupo at organisasyong kasapi ng CPP-NPA-NDF, ayon umano kay “Ka Eric.”

Si Ka Eric ang nagpapakilalang dating miyembro ng NPA na ngayon ay nagtatrabaho para sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kilala ang NTF-ELCAC na tahasang nanre-red-tag ng mga indibiduwal at grupo na kritikal sa gobyerno. (BASAHIN: FACT CHECK: Red-tagging, hindi banta sa buhay ayon kay Lorraine Badoy) – Erick Prynze Sazon/Rappler.com



