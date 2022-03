HINDI TOTOO: Na-hack ang Comelec database na may pribadong impormasyon ng mga botante

Itinanggi nila Comelec spokesperson James Jimenez, Commissioner Rowena Guanzon, at Department of Information and Communications Technology ang sabi-sabing ito. Pinaimbestigahan din ng National Privacy Commission at National Bureau of Investigation ang isyung ito.

Ang sabi-sabi: Na-hack ang database ng Commission on Elections (Comelec) na naglalaman ng pribadong impormasyon ng mga rehistradong botante.

HINDI TOTOO Ang katotohanan : Noong Enero 10, 2022, mabilis kumalat ang sabi-sabi na na-hack ang mga database ng Comelec na naglalaman ng pribadong impormasyon ng mga rehistradong botante sa parating na eleksiyon ngayong 2022. Iniulat ito ng Manila Bulletin, ngunit pinabulaanan ito ni Comelec spokesperson James Jimenez noong Enero 12. Sinabi rin ng noon ay Commissioner Rowena Guanzon na “fake news” ang sabi-sabing ito.

Bakit kailangan i-fact-check: Kahit napatanuyang hindi totoo ang sabi-sabing ito, kumalat ulit sa isang YouTube bidyo ng "Showbiz Fanaticz" noong Marso 11, 2022. Nang isulat ang fact check na ito, nakaabot na sa 20,476 views, 469 komento, at 1,000 likes ang bidyo.

Mabilis na kumalat ang isang bidyo na pinamagatang “NAKAKAGUKAT: DATA BASE ng COMELEC NA HACKED NA| Mga PLANONG PANDARAYA Kay BONGBONG MARCOS BISTADO!!” gawa ng YouTube channel na “Showbiz Fanaticz” noong Marso 11.

Nang isulat ang fact check na ito, nakaabot na sa 20,476 views, 469 komento, at 1,000 likes ang bidyo na naglalaman ng sabi-sabing ito sa YouTube. Ayon sa bidyo, “January 8 pa lamang raw ay nakumpirma na nahack ang ilang database ng Commission on Elections (Comelec) na siyang isa sa malaking tinitingnan na makakaapekto sa upcoming May 9, 2022 election.”

Nakabase ang bidyo sa ulat ng Manila Bulletin Tech Team noong Enero 10 na hindi nagpangalan ng source ng impormasyon. Napabulaanan na ito noong Enero rin.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Kumalat ang sabi-sabi simula Enero 10, 2022, na na-hack ang mga database ng Comelec na naglalaman ng pribadong impormasyon tungkol sa mga rehistradong botante sa parating eleksiyon ngayong 2022. Batay ito sa isang artikulong pinalabas ng Manila Bulletin, na hindi nagpangalan ng source ng impormasyon.

Noong Enero 12, naglabas ng opisyal na pahayag si Comelec spokesperson James Jimenez at sinabing hindi ito totoo. Sinabi ni Jimenez: “As far as the Comelec is concerned, we are confident we were not hacked. We see no evidence of any sort of breach, but we are working hard to validate these allegations.”

(Nakasisiguro ang Comelec na hindi kami na-hack. Wala kaming nakikitang ebidensiya ng kahit anumang pagpasok sa database, pero masusi pa rin naming iimbestigahan ang paratang na ito.)

Sinabi rin ng noon ay Commissioner Rowena Guanzon sa kanyang opisyal na Twitter account noong Enero 12, 2022, na “fake news” ang sabi-sabing ito .

Noong Enero 25, sinimulan ng Manila Bulletin at Comelec ang pag-imbestiga sa isyung ito, ayon sa utos ng National Privacy Commission (NPC). Inimbestigahan din ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isyung ito noong Enero.

Nang isulat ang fact check na ito ngayong Marso 16, 2022, hindi nagbigay ng panibagong pahayag ang Comelec tungkol sa mga ulat na ito at wala nang panibagong mga ulat tungkol sa pagpasok sa mga database ng Comelec ngayong buwan na ito.

Ayon din sa bidyo, ebidensiya rin ang isyu na ito na may mga planong pandaraya na bumubuo para kay Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na tumatakbong pangulo.

Walang sapat na impormasyon na nagpapatunay nito o kaya’t nag-uugnay sa isyu na ito sa kampo ni Marcos.

Noong Enero 28, 2022, sinabi ni Department of Information and Communications Technology (DICT) Undersecretary Cezar Mancao na hindi maaaring maging totoo ang sabi-sabing na-hack ang mga database na ito dahil hindi online ang mga server ng Comelec na naglalaman ng impormasyon ng mga botante. Ang DICT ay itinatakdang tagapagprotekta ng mga server ng Comelec.

Ayon kay Mancao, nagtitiwala ang DICT na hindi maaaring ma-hack ang eleksiyon sa kahit anumang paraan dahil hindi nila ibinibigay ang impormasyon ng mga botante kahit sa Smartmatic na pagmumulan ng vote-counting machines.

Tinalakay din ang isyung ito sa exclusive newsletter para sa mga miyembro ng Rappler+ noong Enero 14: The story is not the ‘hack’; it’s the propaganda.

– Sofia Guanzon/Rappler.com

