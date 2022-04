HINDI TOTOO: Hindi pinaimbestigahan ni Cory Aquino ang pagkamatay ng asawang si Ninoy

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi pinaimbestigahan ni Corazon Aquino nang naging pangulo siya ang pagkamatay ng kanyang asawa at kilalang lider ng oposisyon na si Benigno “Ninoy” Aquino Jr.

Hindi pinaimbestigaran ni Corazon Aquino nang naging pangulo siya ang pagkamatay ng kanyang asawa at kilalang lider ng oposisyon na si Benigno "Ninoy" Aquino Jr. Marka: HINDI TOTOO.

Ang katotohanan: Nabuksan muli ang imbestigasyon sa pagkamatay nina Ninoy Aquino at umano'y gun man na si Rolando Galman sa termino ni Corazon Aquino. Noong 1990, sinentensiyahan ng Sandiganbayan ng habambuhay na pagkakakulong ang 16 na miyembro ng militar kaugnay ng pagpaslang kay Ninoy.

Nabuksan muli ang imbestigasyon sa pagkamatay nina Ninoy Aquino at umano’y gun man na si Rolando Galman sa termino ni Corazon Aquino. Noong 1990, sinentensiyahan ng Sandiganbayan ng habambuhay na pagkakakulong ang 16 na miyembro ng militar kaugnay ng pagpaslang kay Ninoy. Bakit kailangang i-fact-check: Maraming Facebook post na kumakalat at kumukuwestiyon tungkol sa kasinungalingang hindi pinaimbestigahan ni Cory ang pagkamatay ng asawa dahil sa samu’t saring haka-haka.

Mga detalye

Kinukuwestiyon ng ilang kumakalat na Facebook post kung bakit hindi umano pinaimbestigahan ni Corazon Aquino nang siyang maging pangulo ang pagkamatay ng kanyang asawang si Benigno “Ninoy” Aquino Jr. Anila, “isang malaking panloloko sa mga Pilipino” ang nangyaring pag-iwas sa nasabing imbestigasyon.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Nang maupo si Corazon matapos ang makasaysayang 1986 People Power Revolution, nabuksan muli ang imbestigasyon hinggil sa pagkamatay ng kanyang asawang si Ninoy at si Rolando Galman, ang unang pinaratangang pumatay sa kilalang oposisyon.

Noong 1990, 16 na miyembro ng militar ang sinentensiyahan ng Sandiganbayan ng habambuhay na pagkakakulong para sa kasong “double murder” kina Aquino at Galman.

Kabilang sa 16 na nakulong ay ang ilan sa matataas na opisyal ng militar na sina Brigadier General Luther Custodio, dating hepe ng Aviation Security Command; Captain Romeo Bautista, dating direktor ng Aviation Security Command intelligence; at Sergeant Pablo Martinez, na mula sa special operation squadron.

Unang nagbukas ng imbestigasyon noong 1983 ang diktador na si Ferdinand Marcos sa pangunguna ng Fernando commission, ngunit nabuwag ito dahil sa kritisismo ng publiko.

Pinalitan ito ng Agrava commission. Ayon sa minority report ng komisyon, nakipagsabwatan ang militar sa pagpaslang kay Ninoy, ngunit pinawalang-sala rin si Fabian Ver, ang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines at kilalang kanang kamay ng diktador.

Taong 1985, ilang buwan matapos ang imbestigasyon, pinawalang-sala ang mga akusado sa panahon ni Marcos. – Rochel Ellen Bernido/Rappler.com kasama ng Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan

