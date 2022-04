HINDI TOTOO: Nilangaw ang rally ni Robredo sa Tagum City

Buod

Ang sabi-sabi: Nilangaw ang grand rally sa Tagum City para sa kandidatura ni Bise Presidente Leni Robredo.

Nilangaw ang grand rally sa Tagum City para sa kandidatura ni Bise Presidente Leni Robredo. Marka: HINDI TOTOO. Sumasang-ayon ang Rappler sa markang "Hindi Totoo" na nauna nang ibinigay ng Davao Today sa kanilang fact check sa sabi-sabing ito.

Ang katotohanan: Ayon sa pamahalaang lungsod ng Tagum, tinatayang 35,000 ang dumalo sa rally upang magpakita ng suporta kay Robredo.

Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang higit sa 12,000 reaksiyon, 1,713 na komento, at 230,080 na views ang video sa YouTube.

Mga detalye

Isang video noong Abril 7 ng YouTube channel na “Pepz TV” ang nagsasabi na nilangaw ang grand rally para kay Bise Presidente Leni Robredo sa Tagum City.

Nakalagay sa pamagat ng video ang linyang “Guanzon, Vp Leni At Moira Linangaw Sa Tagum City Davao Del Norte! 35k Daw Dumalo? Kiko Hindi Kasama!”

Makikita rin sa 0:17 timestamp ng video ang isang larawan na may nakapatong na linyang “Mama Lenlen Nilangaw sa Tagum!”

Paulit-ulit ding sinabi ng lalaki sa video na “walang katao-tao” sa Tagum rally ni Robredo habang nagpapakita ng mga larawan na kuha noong hindi pa dumarating sa venue ang karamihan sa mga dumalo rito.

Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang higit sa 12,000 reaksiyon, 1,713 na komento, at 230,080 na views ang video sa YouTube.

Hindi totoong nilangaw ang Tagum rally ni Robredo.

Ayon sa Tagum City government, 35,000 na tao ang pumunta sa grand rally para \kay Robredo.

Marami ring mga larawan at video mula sa opisyal na Facebook page ni Robredo ang ginamit ng social media pages ng ABS-CBN, One News, CNN. May sariling kuha rin ang Philippine Star na nagpapakita ng dami ng tao na dumalo sa nasabing rally.

Namuno ang Partido Reporma at ang presidente nitong si dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa Tagum City rally upang ipakita ang kanilang suporta para kay Robredo. Si Alvarez ang representante ng unang distrito ng Davao del Norte kung saan matatagpuan ang Tagum City.

Nitong Marso 24, nagbitiw ang presidential candidate na si Senator Panfilo Lacson bilang chairman at miyembro ng Partido Reporma, na sinundan naman ng anunsiyo ni Alvarez ng kaniyang pag-endoso kay Robredo.

Kilala ang Davao Region bilang balwarte ng mga Duterte. Nagsisilbi bilang mayor ng Davao City ang vice presidential candidate na si Sara Duterte. Siya ay ang running mate ng dating senador at anak ng diktador na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., na tumatakbo sa pagkapangulo sa eleksiyon sa Mayo. – Lorenz Pasion/Rappler.com kasama ng Davao Today



