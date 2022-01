HINDI TOTOO: Hindi tumanggap si Ferdinand Marcos ng suweldo bilang pangulo

Buod

Ang sabi-sabi: Hindi tumanggap si Ferdinand Marcos ng suweldo bilang pangulo.

Hindi tumanggap si Ferdinand Marcos ng suweldo bilang pangulo. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Si Ferdinand Marcos ay nakatanggap ng kabuuang P1.57 milyon na suweldo mula 1966 hanggang 1985, ayon sa dalawang en banc decision ng Korte Suprema noong 2003 at 2012.

Si Ferdinand Marcos ay nakatanggap ng kabuuang P1.57 milyon na suweldo mula 1966 hanggang 1985, ayon sa dalawang en banc decision ng Korte Suprema noong 2003 at 2012. Bakit kailangang i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 50,000 likes, 815 comments, at 339,900 views ang video sa TikTok.

Mga detalye

Isang post noong Oktubre 13, mula sa TikTok user “@officiallolapastora” ang nagsasabing hindi kinuha ni dating pangulong Ferdinand Marcos ang kaniyang suweldo bilang pangulo.

Maririnig sa nasabing TikTok video ang tanong na, “Sino ang mas mataas ang sahod, si Marcos o si Cory [Aquino]?”

Sinagot naman ito ng babae sa harap ng camera. Sinabi niya ang linyang, “Si Cory siyempre! Si Marcos nga hindi tumanggap. Hanapin ‘nyo ‘yung book record ni Marcos, ’yung mayroong signature. Dahil diyan sinabi niya sa talumpati niya nung huling laban niya ng presidente na, ‘Sino ang presidente na hindi sumasahod? Si Marcos lang!’”

Sa kaugnay na TikTok, sinabi rin ng babae sa harap ng camera ang linyang, “Oo, hindi siya kumuha. Kasi alam na niya na bago siya umupo noong 1965 ay baon na ang Pilipinas sa utang.”

Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon nang mahigit 50,000 likes, 815 comments, at 339,900 views ang video sa TikTok. Ang kaugnay nitong TikTok ay ni-repost din ng Facebook page na “Random Videos Cutting Trip” noong Nobyembre 27 at mayroon na itong 50,000 reactions, 5,900 comments, at 473,000 views nang isulat itong fact check.

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa en banc decision ng Korte Suprema noong 2003 at 2012, nakatanggap ng kabuuang P1.57 milyon si Ferdinand Marcos sa loob ng 20 taon niya bilang pangulo ng bansa, mula 1966 hanggang 1985.

Ibinigay ng 2012 en banc decision ang breakdown ng suweldo ni Marcos. Ipinakita rito na ang dating pangulo ay nakatanggap ng P60,000 bawat taon mula 1966 hanggang 1976, P100,000 bawat taon mula 1977 hanggang 1984, at P110,000 naman noong 1985.

Sinabi rin sa 2012 en banc decision na kinumpirma ni Imelda Marcos na totoo ang mga datos sa 2003 en banc decision.

Dalawa lamang ito sa mga kasong dininig ng Korte Suprema para mapatunayan at mabawi ang mga ninakaw na yaman ng mga Marcos.

Ayon sa Presidential Commission on Good Government, kabuuang P174 bilyon na ang nabawi ng gobyerno mula 1985 hanggang 2020 sa mga ninakaw na yaman ng mga Marcos. Sinabi ng PCGG noong Setyembre 2021 na dinidinig pa ang mga kaso para sa P125 bilyon pang hinahabol ng gobyerno sa mga ninakaw ng mga Marcos sa kaban ng bayan. – Lorenz Dantes Pasion/Rappler.com

Magbahagi kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network. I-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.