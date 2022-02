HINDI TOTOO: Marcos Jr. sumali sa militar noong 1979

Buod

: HINDI TOTOO Ang katotohanan: Ayon sa kanyang opisyal na website at sa website ng Senado, hindi naging tenyente o miyembro ng militar si Marcos. Ngunit nakatapos siya ng maiikling kurso sa ilalim ng Philippine Army.

Ayon sa kanyang opisyal na website at sa website ng Senado, hindi naging tenyente o miyembro ng militar si Marcos. Ngunit nakatapos siya ng maiikling kurso sa ilalim ng Philippine Army. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang 100 reaksiyon, 37 komento, at 21 shares ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito.

Mga detalye

Mula Oktubre 8, 2021, kumakalat ang isang post na naglalaman ng mga tagumpay ni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang karera.

Ayon sa post, sumali si Marcos sa militar noong 1979 at pumasok sa training exercise para rito sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Nakalagay rin sa post na kinomisyon siya sa pangalawang rango ng tenyente o “second lieutenant” sa Ingles, sa ilalim ng Philippine Constabulary (PC) at Armed Forces of the Philippines (AFP).

Ang mismong sulat sa post ay: “BBM join The Military June 6, 1979 Camp Aguinaldo Q.C Philippines. He was a commissioned 2nd Lt. w/ serial no. O-113885 PC (Philippine Constabulary) former branch of service of the AFP and a precursor of the PNP.”

(Sumali si BBM sa militar noong Hunyo 6, 1979, Camp Aguinaldo QC Philippines. Kinomisyon siya bilang pangalawang tenyente na may serial na O-113885 PC (Philippine Constabulary), dating sangay ng paglilingkod ng Armed Forces of the Philippines at ang dating tawag sa Philippine National Police.)

Hindi totoo ang sabi-sabing ito.

Ayon sa kanyang opisyal na CV sa kanyang website at sa talambuhay niya website ng Senado, hindi naging tenyente o miyembro ng militar si Marcos.

Sinabi ni Marcos sa isang bidyo mula 2019 sa kanyang opisyal na YouTube channel na noong 18 na taong gulang siya ay ipinasok siya sa mga klase sa militar ng kanyang amang si dating pangulo at diktador si Ferdinand Marcos.

Ayon kay Marcos, nagsimula siya sa Marines Basic Officers Course sa Fort Bonifacio, at pagkatapos nito ay itinuloy niya ang kanyang training kasama ng Second Infantry Division sa Camp Capinpin, Tanay, Rizal, para sa Jungle Warfare Mountains Operations Course. Tumuloy ulit siya umano sa Fort Magsaysay at sumali sa Special Forces Regiment ng Philippine Army, para sa Special Forces Operations Course. Ang huli niya raw na kursong pinasukan ay ang training bilang Scout Ranger sa ilalim din ng PA.

Ang pagpapatuloy sa mga kursong ito ay hindi nangangahulugang nakapagtapos bilang sundalo. Ang pangalawang tenyente, na sinasabing posisyon ni Marcos, ay ang pinakamababang ranggo para sa mga opisyal na kabilang sa PA, Philippine Air Force, at Philippine Marine Corps.

Ipinanganak si Marcos Jr. sa taong 1957. Batay sa edad niya, 25 na taong gulang na siya noong 1979, at ito ang tinutukoy edad kung kailan pumasok siya sa militar. Ayon sa opisyal na website ng PA, ang mga taong 18 hanggang 23 na taong gulang lamang ang maaaring pumasok sa training para sa pagiging sundalo.

Nakalagay rin sa post na hanggang ngayon ay senador si Marcos. Hindi totoo ang pahayag na ito.

Naging senador siya mula 2010 hanggang 2016 at tumakbo para sa posisyon ng bise presidente ngunit natalo.

Marami nang naisulat na fact check ang Rappler tungkol sa mga Marcos. – Sofia Guanzon/Rappler.com

