FACT CHECK: Wala pang revised K-12 curriculum; hindi ipapalit sa senior high ang military service

Ang sabi-sabi: Tatanggalin na ang senior high school at ipapalit ang mlitary service sa ginawang revision ng Department of Education (DepEd) sa K-12 program.

Sinabi sa video na pinamagatang “JUST IN : GOODNEWS! MATlNDlNG UTOS DEPED K-12 ni PNOY BUBUWAGIN PIRMADO NA! VPSARA PBBM DlLAWAN IYAK”: “Ayon sa umano ay balita, tatanggalin na sa wakas ang two-year additional senior high school at di umano ay ipapalit dito ang military service na noon pa lamang kampanyahan ay ipinangako na ni Inday Sara-Duterte na pagdaraanan ng mga kabataan.” Kinumpirma umano ito sa naging anunsiyo ng Malacanang noong Enero 10.

Marka: HINDI TOTOO

Bakit kailangang i-fact-check: Ang video na naglalaman ng sabi-sabi ay mayroong 52,536 view, 1,1000 share, at 933 komento.

Ang katotohanan: Wala pang pinal na revision sa K-12 program. Hindi pa tapos ang review ng DepEd dito.

Sinabi ng DepEd noong Enero 10 na updates pa lamang sa ongoing na review ng K-12 curriculum ang ilalalabas ng ahensiya sa paglalabas nito ng Basic Education Report 2023 sa Enero 30.

Ang pahayag na ito ng DepEd ay paglilinaw sa naging anunsiyo ng Malacañang noong Enero 10 na ilalabas na ng DepEd ang revised curriculum ng K-12 sa Enero 30.

“The Department of Education, the Secretary VP (Vice President) Inday Sara Duterte presented the plans for inclusive learning, support for teachers, improving the curriculum. The DepEd will be presenting a revised K-12 curriculum for basic ed on January 30th,” ang eksaktong sinabi ni Malacañang Press Briefer Daphne Oseña-Paez. Wala siyang binanggit na papalitan ng military service ang senior high. – Ailla dela Cruz/Rappler.com

Kung may nakikita kang kahina-hinalang Facebook pages, groups, accounts, websites, artikulo, o mga larawan sa iyong network, i-send ang mga ito sa factcheck@rappler.com. Maaari ring magsumite ng mga sabi-sabi sa #FactsFirstPH tipline. Ipadala lang ang mga ito bilang message sa Facebook ng Rappler, bilang direct message sa Twitter ng Newsbreak, o bilang message sa aming Viber fact check chatbot. Sa bawat fact check, labanan natin ang pagkalat ng mali o mapanlinlang na impormasyon.