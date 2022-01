HINDI TOTOO: Magkasalungat na idea sa quote ni Robredo tungkol sa drug war

Buod

Ang sabi-sabi: Sinabi ni Vice President Leni Robredo na, “Wala akong sinabi na ihinto ang drug war kundi ‘not to continue.’”

Sinabi ni Vice President Leni Robredo na, “Wala akong sinabi na ihinto ang drug war kundi ‘not to continue.’” Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Walang mga opisyal na pahayag, recording, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ni Robredo ang magkasalungat na pahayag na ito.

Walang mga opisyal na pahayag, recording, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ni Robredo ang magkasalungat na pahayag na ito. Bakit kailangan i-fact-check: Mula 2019, kumakalat na ang pekeng pahayag na ito. Kumalat ulit ito sa Twitter pagkatapos mag-trend ang hashtag na #LenitTangaSaLahat sa Twitter noong Enero 27, 2022.

Mga detalye

Mula 2019, kumakalat na ang fake quote card na nagtataglay ng magkasalungat na idea sa umano’y pahayag ni Bise President Leni Robredo: “Wala akong sinabi na ihinto ang drug war kundi ‘not to continue.’”

Kumalat ulit ang sabi-sabing ito sa isang fake quote card nang mag-trend ang hashtag na “#LeniTangaSaLahat” sa Twitter nitong Enero 27, 2022. Kandidato sa pagkapangulo si Robredo sa halalan sa 2022.

Hindi totoo ang pahayag na ito.

Walang mga opisyal na pahayag, recording, o bidyo na nagpapatunay na sinabi ni Robredo ang magkasalungat na pahayag tungkol sa pagpapahinto ng drug war.

Ang pinakamalapit na pahayag ni Robredo tungkol sa isyung ito ay galing sa kanyang interbiyu sa Reuters noong Oktubre 23, 2019, kung saan itinanong ang kanyang opinyon tungkol sa drug war ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Robredo, pakiramdam niya na hindi inulat ng Reuters nang maayos ang kanyang mga sagot.

Sinabi ni Robredo sa interbiyu: “We ask ourselves, ‘Why is this still happening?’ The President has already made very serious threats to drug syndicates, to drug lords…and yet it’s still very prevalent, so obviously, it’s not working.”

(Tinatanong natin ang ating sarili, “Bakit nangyayari pa rin ito?” Malala na ang mga banta ng Presidente sa mga sindikato, drug lord…pero talamak pa rin ito, kaya malinaw na hindi epektibo ang pamamaraan.)

Nilinaw ni Robredo ang kanyang posisyon sa programang panradyo sa DWIZ na Biserbisyong Leni noong Oktubre 27, 2019: “Wala akong sinabi Ka Ely [na] ihinto. Nabasa ko ’yung headline eh, mali ’yon. ’Yung headline mali kasi binalikan ko yung video, binalikan ko ’yung transcript. Wala akong sinabing ihinto ’yung kampanya, ang sinabi ko i-tweak. At ’pag i-tweak, i-assess lang kung ano ’yung mali.”

Hanggang ngayon, kumakalat ang pekeng pahayag na ito sa Facebook at Twitter. Basahin ang mga ibang fact check na isinulat ng Rappler tungkol sa mga gawa-gawang pahayag na iniuugnay kay Robredo:

– Sofia Guanzon/Rappler.com

