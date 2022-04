HINDI TOTOO: Sinabi ng BIR na hindi kailangang bayaran ng mga Marcos ang P203 bilyon na estate tax

Buod

Ang sabi-sabi: Ayon sa Bureau of Internal Revenue (BIR), hindi kailangang bayaran ng mga Marcos ang P203 bilyon na estate tax.

Ayon sa Bureau of Internal Revenue (BIR), hindi kailangang bayaran ng mga Marcos ang P203 bilyon na estate tax. Marka: HINDI TOTOO

HINDI TOTOO Ang katotohanan: Hindi ito opisyal na pahayag ng BIR. Desidido pa rin ang BIR at Department of Finance (DOF) na mangolekta ng mga hindi pa nababayarang buwis ng mga Marcos.

Hindi ito opisyal na pahayag ng BIR. Desidido pa rin ang BIR at Department of Finance (DOF) na mangolekta ng mga hindi pa nababayarang buwis ng mga Marcos. Bakit kailangan i-fact-check: Nang isulat ang fact check na ito, mayroon nang mahigit 1,000 reaksiyon, 400 komento, at 2,600 share ang post na naglalaman ng sabi-sabing ito sa Facebook.

Mga detalye

Kumakalat na Facebook ang post na may retrato ng front pages ng mga diyaryong Manila Bulletin at Manila Times. Nakasaad sa headline ng Manila Bulletin na, ayon umano sa Bureau of Internal Revenue (BIR), hindi kailangang bayaran ng mga tagapagmana ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos ang P203 bilyon na estate tax (ang buwis kasama ang mga multa at tubo sa loob ng 25 taon).

Nakasaad naman sa headline ng Manila Times na, ayon umano sa mga eksperto, hindi damay ang anak ni Marcos na si Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa bayaran ng estate tax.

Isinasaad din ng post: “BIR OFFICIALS SINUPALPAL SI CARPIO ET AL; TAGAPAGMANA NI MARCOS HINDI PWEDENG PAPANAGUTIN SA P203B ESTATE TAX.”

Sabi-sabi lang ito at hindi opisyal na pahayag ng BIR.

Ayon sa report ni Ramon Royandoyan ng PhilStar Business, pinabulaanan mismo si Finance Secretary Carlos Domiguez III ang artikulo ng Manila Times at Manila Bulletin. “Neither are official statements of the BIR,” sabi nito. (Ang mga opinyon na iyan ay hindi opisyal na posisyon ng BIR.)

Idinagdag ni Dominguez, “The DOF (Department of Finance) and the BIR are intent on collecting ALL taxes due.” (Desidido ang DOF at BIR na kolektahin ang lahat ng utang na buwis.)

Maling-mali rin ang Facebook post sa pagsaad na si Marcos Jr. ay hindi kayang panagutin ang P203 bilyon na estate tax. Ayon sa BIR, naningil sila sa mga tagapagmana ni Marcos nang magpadala sila ng “letter of demand” sa mga ito noong Disyembre 2, 2021.

Ibinaba ng Korte Suprema ang hatol noong 1997 na pagbayarin ang mga Marcos ng estate tax na noon ay P23 bilyon lamang. Naging pinal ang desisyong ito noong 1999. Dahil sa hindi pagbayad ng mga Marcos sa estate tax ay lumobo na ang halaga nito ngayon sa P203 bilyon.

Nasa kapangyarihan din ng BIR na magsampa ng kasong kriminal laban sa mga Marcos. Kung mahatulang may sala ang mga ito ay maaari silang makulong. Rekomendasyon ito ni dating Supreme Court senior justice Antonio Carpio sa BIR na may basehan sa Section 205 at 254 ng Tax Code. – Renzo Arceta/Rappler.com

